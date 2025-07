Hoe TCOG en Adyen fashion-retailers helpen groeien met slimme oplossingen

Door de snelle digitalisering van de modebranche neemt de behoefte toe aan naadloze betaaloplossingen die zowel online als in fysieke winkels vlekkeloos op elkaar aansluiten. Klanten verwachten gemak, snelheid en herkenning – of ze nu een blouse afrekenen via de webshop of een retour doen via de flagshipstore van een retailer. In dat speelveld bundelen TCOG en Adyen hun krachten. Samen bieden zij fashion-retailers een geïntegreerde oplossing die kassasystemen, betalingsverkeer en klantdata optimaal met elkaar verbindt.

TCOG heeft al jaren een sterke focus op de fashionmarkt met de Unified Commerce Retailsuite van LS Retail die geïntegreerd is in Microsoft Dynamics 365 Business Central. Adyen is het favoriete financiële technologie-platform van toonaangevende bedrijven. Met end-to-end-betaalmogelijkheden, op data gebaseerde inzichten en financiële producten in één oplossing, helpt Adyen bedrijven wereldwijd om hun ambities sneller te realiseren. Adyen heeft vestigingen over de hele wereld en werkt samen met bedrijven als Meta, Uber, H&M, eBay, Rituals, de Bijenkorf, My Jewellery en het Rijksmuseum. Het volledig in-house ontwikkelde platform garandeert betrouwbaarheid, veiligheid en snelheid. “Dankzij de integratie met onze retailsoftware wordt betalen een vanzelfsprekend en geïntegreerd onderdeel van de totale klantbeleving,” vertelt Eric van der Craats, Senior Sales Manager bij TCOG. “Dankzij de directe integratie met Adyen vanuit de LS Retail POS verlopen betalingen razendsnel en foutloos, zonder handmatige invoer. Maar belangrijker nog: retailers creëren hiermee een uniforme betaalervaring over alle kanalen, met real-time inzichten en maximale controle over het volledige betaalproces. Dat verhoogt niet alleen de efficiëntie op de winkelvloer, maar versterkt ook de merkbeleving van de klant."

Naadloze winkelervaring

Steeds meer fashion-retailers stappen over op een unified commerce aanpak, waarbij de klant ongeacht het kanaal – online, mobiel of in de winkel – dezelfde naadloze ervaring wil beleven. Dankzij de integratie van LS Retail, geleverd en geïmplementeerd door TCOG, met het wereldwijde betaalplatform van Adyen, wordt dit voor veel fashion-retailers realiteit. Van der Craats: “Een betaling is vaak het enige consistente in de klantreis. Door goed te koppelen met Adyen, is de retailer in staat om kanaaloverstijgend data te koppelen aan een klantidentiteit en krijgt daardoor meer en beter inzicht in klantgedrag.” Bouke van der Veen, Partnership Manager bij Adyen, vult aan: “Retailers willen klanten herkennen en bedienen, waar die zich ook bevinden. Met één geïntegreerd systeem kunnen ze internationaal opereren en tegelijkertijd voldoen aan lokale eisen.”

Flexibiliteit op de winkelvloer

Een goed voorbeeld van deze geïntegreerde aanpak is het snelgroeiende lifestylemerk My Jewellery, actief in onder meer Nederland, België, Duitsland en Frankrijk. Het merk zocht naar één centrale oplossing voor kassasystemen en betalingen, met ruimte voor internationale groei. “Met LS Retail en Adyen beschikken zij over een schaalbaar systeem dat voldoet aan lokale eisen, zoals de Duitse wettelijke verplichting om een TSE te gebruiken om de integriteit van kassatransacties te waarborgen”, zegt Van der Craats. Tegelijk groeit de behoefte aan flexibiliteit in de winkel zelf. Met Tap to Pay – waarbij een smartphone fungeert als pinapparaat – accepteren medewerkers eenvoudig betalingen zonder vast pinapparaat. Van der Veen: “Retailmedewerkers hebben vaak al een telefoon op zak voor voorraadchecks of klantinformatie. Als diezelfde telefoon ook gebruikt kan worden om betalingen te accepteren, kan er bespaart worden op hardwarekosten én kan er meer gemak en persoonlijk contact op de winkelvloer worden aangeboden.”

Bescherming via tokenization

Een belangrijk voordeel van Adyen is dat klanten herkend kunnen worden zonder aanmelding. Dankzij tokenization, een service waarbij betaalgegevens veilig en geanonimiseerd worden opgeslagen – kunnen retailers terugkerende klanten identificeren en automatisch belonen via een gekoppeld loyaliteitsprogramma. Hierdoor zijn traditionele spaarkaarten of trage loginprocedures vaak niet meer nodig. “Alles draait om het slimmer gebruiken van data en een optimale en snelle afronding van de betaling,” zegt Van der Veen. “Als de shopper een pinbetaling doet, kunnen we in samenwerking met loyalty providers, de shopper herkennen op basis van de betaalgegevens en wordt de transactie automatisch gelinkt aan het loyalty programma ” Voor klanten betekent dit sneller en persoonlijker winkelen, terwijl retailers waardevolle inzichten krijgen in gedrag en voorkeuren. Zo ontstaat een klantrelatie die niet alleen efficiënter, maar ook relevanter wordt, met elke transactie als moment van verbinding.

Slimmere conversie met AI

Een van de meest recente innovaties van Adyen is Adyen Uplift, een AI-gedreven betaling optimalisatie die retailers helpt de conversie van betalingen te verhogen, fraudebeheer te vereenvoudigen en de kosten van betalingen te verlagen. Klanten van Adyen kunnen gebruikmaken van datagestuurde, op maat gemaakte prestatie-aanbevelingen en mogelijkheden om verschillende betaal configuraties te testen en zo de prestaties te maximaliseren. “Als een retailer met Adyen Uplift de conversie van geslaagde betalingen kan verhogen, heeft dan een aanzienlijke impact op omzet,” zegt Van der Veen. “ De eerste resultaten van Adyen Uplift laten zien dat retailers naast een verhoging van de conversie met 2 tot 5 % ook hun kosten efficiëntie en fraude beter onder controle krijgen.

Innovatie door samenwerking

Voor zowel TCOG als Adyen is samenwerking de sleutel tot succes. “We kunnen bij Adyen nog zoveel innoveren op gebied van betalingen, maar zonder partners zoals LS Retail en TCOG, is het moeilijk dit bij de retailers te brengen,” stelt Van der Veen. “Onze samenwerking met TCOG is succesvol omdat we dezelfde focus en snelheid van handelen delen.” Van der Craats vult aan: “In een markt waar klantverwachtingen en technologie voortdurend in beweging zijn, zijn partners waarop u kunt vertrouwen essentieel. Wij implementeren Retail ERP oplossingengebaseerd op Microsoft ERP die wereldwijd ingezet kan worden. Gecombineerd met Adyen ontstaat een zeer schaalbaar fundament voor verdere groei.” Of het nu gaat om internationale uitrol, een gestroomlijnd retourproces of realtime loyalty: betalen is geen eindpunt meer, maar een strategisch onderdeel van de klantreis. Dáár maken TCOG en Adyen samen het verschil.

Webinar: slimme betaaloplossingen voor omnichannel-succes

Op donderdag 23 oktober organiseren wij samen met Adyen een gratis webinar waarin we ingaan op hoe slimme betaaloplossingen uw omnichannel strategie versterken. Ontdek hoe u met één centraal platform online en offline betalingen naadloos koppelt, klantdata optimaal benut en nieuwe betaalmethoden eenvoudig toevoegt. Schrijf nu gratis in en ontvang na afloop de opname, zodat u het webinar op elk gewenst moment kunt terugkijken.

Vragen of advies nodig over hoe u uw betaalproces toekomstbestendig maakt? Neem contact op met TCOG en vraag een gratis adviesgesprek aan!