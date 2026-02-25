Hoe VF neurodivergente collega’s ondersteunt en in hun kracht zet

Een inclusieve en ondersteunende werkomgeving is niet alleen een principekwestie; in de retail is het een strategische noodzaak. Bij VF versterkt het bevorderen van een omgeving waarin collega’s optimaal kunnen presteren uiteindelijk de klantervaring op de winkelvloer.

In het huidige, snel veranderende retaillandschap is de bijdrage van elk teamlid essentieel voor betekenisvolle en memorabele interacties. Neurodivergente collega’s, zoals mensen met ADHD, autisme, dyslexie of het syndroom van Gilles de la Tourette, brengen unieke perspectieven en probleemoplossende benaderingen mee. Hun sterke punten verrijken teams en stimuleren innovatie.

Toch bestaan er nog steeds barrières. Langdurige diagnostische trajecten en aanhoudende stigma’s vormen voor veel neurodivergente personen een uitdaging. Dit kan het moeilijk maken om openlijk over hun behoeften op de werkplek te spreken. Het aanpakken van deze obstakels vraagt om bewustwording, dialoog en praktische hulpmiddelen.

In november werd binnen de Europese retailteams van VF een vijf weken durende bewustwordingscampagne gelanceerd, onder leiding van Valentina Fariselli, Jo McTavish en Ayesha Begum. Het initiatief omvatte een praktische gids met direct toepasbaar advies voor de ondersteuning van zowel teamleden als klanten. De gids stimuleerde constructieve gesprekken met leidinggevenden en bevorderde een dieper begrip van uiteenlopende neurodivergente ervaringen.

Medewerkers werden ook uitgenodigd om hun persoonlijke verhalen en feedback te delen. Dit hielp om aanvullende ondersteuningsbehoeften en mogelijke verbeteringen in kaart te brengen. De reacties toonden een duidelijke behoefte aan open dialoog. Veel collega’s gaven aan dat zij zich erkend en gehoord voelden.

Voor VF is dit geen eenmalig initiatief, maar een doorlopende inzet. Door bewustwording te integreren in wervingsprocessen, teammanagement en dagelijkse retailactiviteiten, streeft het bedrijf ernaar een werkomgeving te creëren waarin neurodivergente personen kunnen floreren.

Met een blijvende focus op begrip, praktische ondersteuning en het waarderen van diverse perspectieven gaat inclusie verder dan goede intenties alleen. Het wordt een integraal onderdeel van de retailcultuur en -prestaties.

WERKEN BIJ VF CORPORATION? Klik hier voor alle openstaande vacatures