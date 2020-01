Hoe zal de terugkeer van Joop! naar de groothandel zijn?

Op het blauw-rode puffer jack pronken de vier letters JOOP, en hetzelfde logo siert ook de ritssluiting van een zwarte, leren jurk, evenals riemen en t-shirts. Het mag duidelijk zijn: Joop! schuwt logogebruik niet in de nieuwe collectie. Naar eigen zeggen heeft het label een merkbekendheid van 94 procent.

Die bekendheid is iets waarmee het merk, onderdeel van de in Zwitserland gevestigde Holy Fashion Group, punten hoopt te scoren wanneer het de herfst/winter 2020 damescollectie opnieuw aanbiedt in de groothandel. Ook recente veranderingen in de Duitse premium-markt, waaronder de insolventieverklaring van Strenesse en de lastige situatie waarin René Lezard zich bevindt, zouden de nieuwsgierigheid naar de dameskleding van Joop! moeten laten toenemen.

De collectie belooft eigentijds en verfijnd te zijn, maar tegelijkertijd niet duur. Maar hoe zal de dameslijn van Joop! zich positioneren? In de aanloop naar de Berlijnse modeweek, beantwoorden Joop! Brand Director Anke Ratzsch en Managing Brand Director Thorsten Stiebing per mail vier vragen.

Waarom willen jullie Joop! Women opnieuw via wholesale gaan verkopen?

Thorsten Stiebing: “Over de ontwikkeling die Joop Men en Joop Jeans hebben doorgemaakt na de herpositionering drie jaar geleden, zijn we uiterst tevreden. Zowel Joop Men als Joop Jeans groeien sterk, en datzelfde geldt voor onze licenties. We hebben niet alleen het vertrouwen herwonnen in de detailhandel, maar merkten ook dat de vraag naar een dameslijn steeds sterker werd.”

Jullie boden voor vrouwen al accessoires en badmode aan. Hoe gaat het daarmee?

”De verwachtingen voor zowel badmode als bodywear zijn overtroffen. Het succes op het vlak van accessoires en tassen, en nu ook met badmode en bodywear, bevestigen dat er een grote, vrouwelijke fanbase is en dat de collectie veel potentie heeft. De lancering van Joop! Women is dus niet meer dan een natuurlijke ontwikkeling voor het merk.”

Een paar gegevens over Joop! Women Blazer: 279-399 euro

Broek: 149-199 euro

Blouse: 99-199 euro

Denim: 129-179 euro

Mantel: 329-399 euro

De beschikbare maten lopen uiteen van 32 tot en met 44

Op de eerste foto’s van de collectie zien we wijde puffer jacks, monochrome looks, flared jeans en zwarte jurken van leer, maar geen typisch zakelijke outfits. Hoe willen jullie Joop! Women positioneren?

Anke Ratzsch: "De collecties bevinden zich ergens in het midden tussen de wereld van premium mode en eigentijdse fashion.

Denk aan complete, moderne looks, maar ook aan modieuze statement pieces, met een vrouwelijke, sexy twist en aandacht voor details. Wat de collectie in haar geheel kenmerkt, zijn de typerende designs, expressieve stoffen en het uitstekende vakmanschap waarmee alles is gemaakt.

We zien onszelf als een merk dat de link legt tussen premium en hedendaags. We richten ons dus niet specifiek op de zakelijke markt, al bevat de lijn ook pakken. In ieder opzicht willen we de moderne vrouw aanspreken.”

Met Joop! Women en Joop! Jeans bieden we een complete collectie aan met alle productgroepen, die elkaar op de juiste manier versterken en aanvullen. Bij Joop! Jeans ligt de focus op jeans, knitwear en jerseys, en bij Joop! Women ligt extra nadruk op de jurk. Daarnaast speelt outerwear bij beide lijnen een belangrijke rol.”

Welke vrouw zou Joop! Women moeten dragen?

Anke Ratzsch: “In onze ogen is ze een moderne, zelfbewuste vrouw die volop van het leven geniet en dat ook wil laten zien. We willen met Joop! Women voornamelijk vrouwen van dertig jaar en ouder aanspreken. Al vinden we het uiteindelijk het allerbelangrijkst dat de esthetiek en stijl van het label klanten aanspreken, ongeacht hun leeftijd.”

Met Joop! Women wil het label vrouwen kleding aanbieden, die ze op ieder moment van de dag kunnen gebruiken, zonder zich te hoeven omkleden. De betaalbare Joop! Jeans lijn, bevat bijvoorbeeld casual denim en logoshirts, terwijl Joop! Women ook items bevat als vrouwelijke rokken met tule, monochrome looks met hoodies en mooie mantels. Daarnaast wordt ook het Never-Out-Of-Stock programma voortgezet, en kunnen vrouwen ook nog steeds terecht voor businesswear. Die lijn zal in de lente/zomer 2021 worden uitgebreid.

Of Joop! slaagt in hun ambitieuze plan om een brug te slaan tussen hedendaagse en premium mode, kan worden beoordeeld tussen 14 en 16 januari. Joop! toont dan de damescollectie in de showroom House of Joop! tijdens modebeurs Premium in Berlijn.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited.de. Vertaling en bewerking: May-Anne Oltmans