Hoge Raad: Winkels en horeca hebben recht op huurkorting in coronatijd

Winkels en horecabedrijven die een huurovereenkomst hebben gesloten voor 15 maart 2020, hebben recht op huurkorting. Dat heeft de Hoge Raad vrijdag besloten naar aanleiding van prejudiciële vragen van de rechtbank Roermond, en is te lezen in de uitspraak op de site van de Hoge Raad.

Volgens de Hoge Raad is “de omstandigheid dat een huurder van bepaalde bedrijfsruimten (bijvoorbeeld de horeca) deze ruimte als gevolg van de coronamaatregelen niet of slechts in geringe mate kan exploiteren een ‘onvoorziene omstandigheid’ waarmee partijen geen rekening hielden bij huurovereenkomsten die gesloten zijn vóór 15 maart 2020.”

Het gevolg daarvan is dat in die gevallen de rechter de huurovereenkomst kan aanpassen door de huurprijs te verminderen voor de periode van het omzetverlies. Voor huurcontracten die ná 15 maart 2020 zijn ingegaan, moet per geval bekeken worden door de rechter of er sprake is van een onvoorziene omstandigheid.

De gedwongen sluiting van bedrijven riep vragen op in de huursector, zo meldt Nu.nl. Vooral de vraag of huurders een huurkorting konden afdwingen speelt al sinds de eerst lockdown in 2020. In een zaak tussen een verhuurder en een huurder van een horecagelegenheid heeft de kantonrechter in Roermond de Hoge Raad ingeschakeld. De beslissing van de Hoge Raad kan in die nu worden meegenomen.

De zaak zal nu voortgezet worden door de rechtbank.