Hoger rendement met AI van WAIR: RetailTech Innovatie

In een competitieve en snel veranderende markt is het voor retailers van groot belang om efficiënt en effectief te opereren. WAIR, een innovatief RetailTech bedrijf, biedt een oplossing door geavanceerde technologieën zoals Artificial Intelligence (AI), Machine Learning en Deep Learning toe te passen op bestaande bedrijfsprocessen. Het doel is om het rendement voor retailers te verhogen, verspilling te verminderen en de kosten te drukken.

Het team achter WAIR bestaat uit retail professionals en machine learning engineers met samen meer dan 100 jaar ervaring in de retailbranche. Dankzij hun expertise en toewijding aan hun missie, zijn zij vastbesloten om de retailsector naar een hoger niveau te tillen.

AI Replenisher: de intelligente voorraadoptimalisatie-oplossing WAIR introduceert de AI Replenisher, een 'Next Generation' voorraadoptimalisatie-oplossing die retailers helpt om meer rendement te behalen met dezelfde voorraad door intelligentie toe te voegen aan de bestaande werkwijze. Hiermee wordt de voorraad in elke winkel geoptimaliseerd, zodat het beter aansluit bij de verwachte verkoop en klantvraag.

De technologie achter AI Replenisher WAIR heeft een uniek Fashion/Retail specifiek Deep Learning-model ontwikkeld dat gebruikmaakt van zowel retail specifieke data als externe databronnen. Dit model maakt verkoopvoorspellingen met een enorme nauwkeurigheid van één week vooruit, zodat de retailer de voorraad al in de winkel kan leggen. De implementatie van de AI Replenisher is eenvoudig en snel. Het systeem werkt als een intelligentie laag die via een connector direct wordt geïntegreerd in het bestaande ERP-systeem van de retailer.

WAIR werkt nauw samen met launching customers zoals Shoeby, Only For Men, Daka en Van Dal Mannenmode. Deze retailers testen de oplossingen van WAIR voordat ze breder worden uitgerold, zodat er voortdurend wordt geleerd en geoptimaliseerd. WAIR is een innovatief bedrijf dat baanbrekende technologieën gebruikt om het rendement voor retailers te verhogen en verspilling in de keten te verminderen. Met oplossingen zoals de AI Replenisher zet WAIR zich in om de retailbranche te transformeren en bij te dragen aan een rendabelere, efficiëntere en duurzamere toekomst.

Naar aanleiding van het succesvolle VMI & AI in fashion event (waarover elders meer) van 25 april 2023, zal WAIR zich ook meer gaan richten op het leveren van intelligentie aan merken teneinde winkel vloeren just in time te bevoorraden aan de hand van de consumentenvraag (VMI).