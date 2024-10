Holzweiler deelt herkomst van producten via een digitaal productpaspoort

Het Noorse modelabel Holzeweiler lanceert in samenwerking met Trimco Group, specialist op het gebied van traceerbaarheid van textiel, en Kezzler, softwareleverancier, een Digital Product Passport (digitaal productpaspoort of DPP). Elk Holzeweiler-product krijgt een unieke ID. Dit meldt het merk in een persbericht.

Een DPP is een systeem waarmee merken gegevens over de levenscyclus van hun producten verzamelen en delen. Het doel van zo'n systeem is om informatie over de duurzaamheid, milieu-impact en recycleerbaarheid van producten te tonen, evenals details over het productieproces en de herkomst. Klanten kunnen deze informatie bekijken door een zorglabel met een QR-code te scannen. De DPP valt onder de Ecodesign for Sustainable Products Regulation (ESPR) en wordt volgens Casestudy tegen 2030 verplicht voor textielhandelaren.

“Als we naar de toekomst kijken, is het duidelijk dat digitalisering de weg vooruit is voor de industrie,” voegt Cyrus Gilbert-Rolfe, Chief Commercial Officer van Kezzler, toe. “Holzweiler's vroege adoptie van het Digitale Product Paspoort illustreert de toewijding van het merk aan innovatie en duurzaamheid. Samen voldoen we aan de eisen van de huidige markt en maken we de weg vrij voor een transparantere, meer verbonden en duurzamere mode-industrie.”

Line Staxrud Eriksen, CSR Manager bij Holzweiler onderstreept: “De samenwerking met Trimco Group en Kezzler stelt ons in staat om dieper in onze toeleveringsketen te duiken en transparantie te bieden die aansluit bij onze waarden en visie. Onze klanten verdienen het om te weten welke weg elk kledingstuk aflegt en deze oplossing maakt dat mogelijk, terwijl het ook onze bredere doelstellingen ondersteunt om een circulaire economie te bevorderen.”

Holzewier werd in 2012 opgericht door zus en broer Susanne en Andreas Holzweiler. Het label begon met sjaals en bouwde het assortiment later uit naar kleding voor mannen en vrouwen. De collecties van het merk zijn geïnspireerd door kunst, architectuur en de natuur.