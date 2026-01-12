Beyond Threads Podcast: Hoe Bleckmann en Superdry uitblinken in omnichannel

Nu internationale modemerken zich het afgelopen decennium over verschillende kanalen en grenzen hebben uitgebreid, is logistiek steeds meer een strategische factor voor concurrentievermogen geworden. Voor Superdry betekent dit dat het nauw samenwerkt met zijn langdurige logistieke partner Bleckmann om de snel veranderende marktdynamiek te combineren met betrouwbare, flexibele en datagestuurde fulfilment.

Druk op play op de Beyond Threads-podcast om te ontdekken hoe Bleckmann Superdry ondersteunt bij het leveren van naadloze modelogistiek met expertise, flexibiliteit en innovatie.

In deze aflevering van de Beyond Threads-podcast spreekt presentator Erik Janssen Steenberg met Panos Christoforos, hoofd Europese opslag- en transportactiviteiten bij Superdry, en Ruud Mars, manager bedrijfsontwikkeling bij Bleckmann. Samen onderzoeken ze hoe een partnerschap gebaseerd op vertrouwen, transparantie en gedeelde ambitie zich heeft ontwikkeld tot een robuust logistiek kader dat is ontworpen voor veerkrachtige omnichannelgroei.

Lees verder om te ontdekken hoe gestroomlijnde samenwerking en effectieve communicatie operationele uitmuntendheid stimuleren in de hele waardeketen van de mode-industrie.

Partners in uitmuntendheid: gebouwd op vertrouwen en gedeelde expertise

Superdry is een Brits merk dat in 1985 is opgericht en zowel op de thuismarkt als in het buitenland een grote favoriet is geworden. De relatie met Bleckmann bestaat al bijna vijftien jaar – een partnerschap dat is gebaseerd op wederzijds vertrouwen en diepgaande kennis van de sector. “Er zijn veel bedrijven die zich bezighouden met logistiek”, zegt Panos, "maar als je expertise hebt in een specifieke branche, maakt dat een enorm verschil in hoe je reageert op veranderingen en uitdagingen.

Vanaf de vroege stadia van de Europese expansie van Superdry heeft de specialisatie van Bleckmann in de modebranche een flexibele schaalvergroting over markten en kanalen mogelijk gemaakt. De teams werken nauw samen om te zorgen voor een sterke afstemming op het gebied van prognoses, prestaties van vervoerders en capaciteit. Deze nauwe samenwerking is van onschatbare waarde gebleken, zowel tijdens piekperiodes als bij marktontwikkelingen, van de brexit tot de snelle groei van e-commerce. Flexibele aanpassing is altijd van cruciaal belang geweest voor het handhaven van de continuïteit van de dienstverlening en de klanttevredenheid.

Omnichannel-uitmuntendheid: één systeem voor elke klant

Het logistieke raamwerk van Superdry bedient de detailhandel, e-commerce en groothandel via één geïntegreerd systeem, waardoor de consistentie van de dienstverlening op elk contactpunt wordt gewaarborgd. “Of een klant nu online bestelt of in de winkel koopt, hij verwacht dezelfde kwaliteit van ervaring”, vervolgt Panos. “Onze samenwerking met Bleckmann maakt dat mogelijk.”

Alle activiteiten verlopen via een uniforme dataomgeving, waardoor er zichtbaarheid is van magazijn tot klant. Dit uniforme model maakt snelle besluitvorming, nauwkeurige prognoses en consistente service in alle markten mogelijk. Door nauw samen te werken met de carrier managementteams van Bleckmann kan Superdry zijn middelen flexibel inzetten tussen de verschillende kanalen naarmate de volumes verschuiven, wat zorgt voor superieure omnichannelprestaties. Voor Ruud weerspiegelt deze aanpak een bredere strategische visie: “Bij Bleckmann hebben we een systeem gebouwd dat het hele omnichannel-traject omvat – niet alleen om vandaag te leveren, maar ook om te anticiperen op wat klanten morgen nodig hebben.”

Flexibiliteit op grote schaal: vooruit plannen voor piekperiodes

Piekseizoenen kunnen bepalend zijn voor het succes van een merk, en dankzij nauwe samenwerking blijft de logistiek van Superdry veerkrachtig wanneer de volumes stijgen. “Tijdens de drukste periodes van het jaar behalen de meeste merken het grootste deel van hun omzet”, voegt Panos toe. “Je moet ervoor zorgen dat de prognoses betrouwbaar zijn en dat vervoerders en magazijnen de capaciteit hebben om dit aan te kunnen.” Dankzij gezamenlijke prognoses en proactieve planning kan Superdry middelen veiligstellen voordat de vraag piekt, waardoor het uitstekende serviceniveaus in heel Europa kan handhaven.

Deze datagestuurde aanpak levert het hele jaar door voordelen op, op alle niveaus. Bleckmann biedt uitgebreide dashboards die alle aspecten van logistieke activiteiten omvatten, waaronder leveringen, prestaties van vervoerders en magazijnen. Dit overzicht zorgt ervoor dat verbeterpunten vroegtijdig worden geïdentificeerd en aangepakt. “We hebben enorme hoeveelheden gegevens verzameld”, legt Ruud uit. “Nu vragen we ons af wat we met al deze kennis kunnen doen – niet alleen voor Superdry, maar voor elke partner.” Via systemen zoals BlueRock TMS worden inzichten omgezet in actie, waardoor beide teams kunnen anticiperen op knelpunten, routes kunnen verfijnen en de prestaties in alle markten continu kunnen verbeteren.

Innovatie in beweging: automatisering en AI stimuleren prestaties

Bleckmann investeert fors in geautomatiseerde magazijnsystemen die de doorvoer en efficiëntie verbeteren en tegelijkertijd een snellere afhandeling mogelijk maken. Samen onderzoeken de teams hoe voorspellende analyses de routing kunnen optimaliseren, de kosten kunnen verlagen en de klantervaring kunnen verbeteren. “We moeten op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen in de markt”, concludeert Ruud. “Met de juiste IT-systemen kunnen we nog verder integreren.” Deze gezamenlijke toewijding aan innovatie zorgt ervoor dat het partnerschap flexibel blijft – door technologie te combineren met menselijke expertise om waarde te leveren voor zowel eindklanten als merken.