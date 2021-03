Honderden organisaties roepen modebedrijven op textielarbeiders te compenseren

Met tien cent per T-shirt kunnen modebedrijven verzekeren dat textielarbeiders de pandemie doorkomen, aldus Schone Kleren Campagne in een persbericht. 200 organisaties uit 40 landen doen vandaag een oproep aan merken om praktijken in de mode industrie recht te zetten en te verzekeren dat textielarbeiders voor hun families kunnen zorgen en arbeidswetten worden nageleefd.

Schone Kleren Campagne, de #PayYourWorkers en #RespectLabourRights campagnes hebben al 200 vakbonden en maatschappelijke organisaties samengebracht. Vandaag wordt op de Pay Your Workers-website een petitie live waarin geëist wordt dat modebedrijven zich inzetten voor hun textielarbeiders en zich toewijden aan het veranderen van de ‘gebroken industrie’, aldus het bericht. Concreet roept Schone Kleren Campagne bedrijven op om geld te besteden aan het verzekeren van een inkomen voor de arbeiders gedurende de pandemie, het recht om zich te organiseren en gezamenlijk te onderhandelen te respecteren en te verzekeren dat textielarbeiders niet berooid achterblijven als de fabriek waar ze werken failliet gaat.

Aan het begin van de pandemie cancelden diverse modebedrijven orders bij hun fabrieken of weigerden de rekening van al bestelde items te betalen, zo meldt Schone Kleren Campagne. Voor textielarbeiders was dit een harde klap en betekende het voor hen meer armoede en honger, zo schrijft de organisatie. “Een jaar verder in de crisis zijn veel bedrijven weer winstgevend en hebben sommige zelfs recordwinst geboekt, terwijl de arbeiders in hun productieketen moeite hebben te overleven,” aldus Schone Kleren Campagne.

Volgens berekeningen van de Free Trade Zones and General Services Employees Union in Sri Lanka hebben textielarbeiders nog minsten 24 miljoen dollar (omgerekend 20,1 miljoen euro) te goed aan salaris van alleen de periode tussen maart en mei 2020 waarin veel bedrijven hun orders cancelden of weigerden te betalen. Daarnaast hebben nog eens 200.000 arbeiders hun baan verloren zonder enige compensatie waar ze recht op hebben, aldus Anton Marcus, secretaris van de organisatie, in het persbericht.