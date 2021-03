Hoogste consumentenvertrouwen sinds start coronacrisis, nog steeds onder gemiddelde

Het Nederlandse consumentenvertrouwen komt in maart neer op min 18, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dit is het hoogste niveau sinds de start van de coronacrisis en een lichte verbetering ten opzichte van het niveau van februari.

Ondanks het feit dat het consumentenvertrouwen voorzichtig weer opkrabbelt, blijft het getal nog steeds ver onder het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar uitkomen. Dat gemiddelde ligt namelijk op min 7.

Consumenten waren in maart iets minder negatief over de economie dan in februari. De koopbereidheid verbeterde iets en de tijd voor het doen van grote aankopen vonden consumenten iets minder ongunstig dan in februari. Het oordeel over de financiële situatie in zowel de afgelopen als komende twaalf maanden werd hetzelfde beoordeeld als in februari.

Het consumentenvertrouwen schommelde al sinds het begin van 2019 rondom het nulpunt tot aan het begin van de coronacrisis, maar nam in tussen maart en april 2020 een neusduik van twintig punten naar min 23. In mei 2020 werd een niveau van min 31 bereikt, wat echter nog niet het laagste punt in de geschiedenis is. Dit werd bereikt in maart 2013 met een niveau van min 41.