Hoogste energielabel, toch mogelijke boete: De Rode Winkel moet verder verduurzamen

Het hoogste energielabel en toch hangt De Rode Winkel een dwangsom boven het hoofd als het binnen vier maanden tijd niet verder verduurzaamt. Ondernemer Daan Broekman deelt het verhaal op LinkedIn.

Het pand van De Rode Winkel is in 2017 volledig verduurzaamd en heeft het energielabel A gekregen na de verbouwing. Dit energielabel is het hoogste dat een pand kan krijgen. Ondanks de hoge score stond in het najaar van 2024 een ambtenaar van de gemeente Utrecht voor de deur. Het betrof een controle om te zien hoe het pand verder verduurzaamd kon worden, want De Rode Winkel werd aangemerkt als een grootverbruiker van energie.

“Dit is logisch, aangezien wij het volledige pand gebruiken, 7 dagen per week open zijn en het gaat om een pand van meer dan 1.000 vierkante meter”, zo licht Broekman toe op het carrière platform. “Wat daarbij ontbreekt, is dat er niet gekeken wordt naar het verbruik per vierkante meter of naar hoe dit verbruik precies plaatsvindt. Ons pand omvat niet alleen een winkel, maar ook een logistieke afdeling, kantoren en een fotostudio.”

Na het bezoek van de ambtenaar werden aanbevelingen gedaan die voor eind januari 2025 doorgevoerd moesten zijn. Zo ging het om dakisolatie, zonnepanelen, de installatie van een nieuwe gasmeter en HR++-glas. “Hoewel een aantal zaken al in gang is gezet, is het binnen de gestelde tijd en economisch gezien momenteel niet haalbaar om alles uit te voeren.” Echter heeft De Rode Winkel al een mail ontvangen met de waarschuwing dat een dwangsom opgelegd kan worden als de aanbevelingen niet uitgevoerd worden.

De Rode Winkel moet ondanks hoog energielabel verder verduurzamen van Gemeente Utrecht

“Het voelt alsof er vanuit de gemeente geen realiteitszin is. Het komt rauw op je dak vallen wanneer je, na de grootste investering van je bedrijf in 188 jaar en het opleveren van het duurzaamste pand van de stad, te horen krijgt dat je nóg een paar ton moet uitgeven. Stop met het tegenwerken van ondernemers. Gebruik realistische maatstaven en communiceer op een constructieve manier”, zo roept Broekman op.

Op de website van de Gemeente Utrecht is te lezen dat ondernemers meerdere wettelijke verplichtingen hebben als het gaat om duurzaam ondernemen. Zo gelden voor bedrijven die meer dan 50.000 kWh (energie), 870 GJ (stadsverwarming) of 25.000 kubieke meter (gas) extra regels. “Vanuit de Wet Milieubeheer moet u alle energiebesparende maatregelen nemen die binnen 5 jaar zijn terug te verdienen. Per sector is een erkende maatregelenlijst. De gemeente controleert hier regelmatig op.” Deze bedrijven moeten ook elke vier jaar melden welke erkende maatregelen zijn genomen. In de lijst worden onder andere zonnepanelen genoemd en ‘isolatie van de schil’ als verduurzamingsmogelijkheden.

Herkent u zich als mode-ondernemer in dit verhaal? We horen graag uw ervaring op tip@fashionunited.com.