House of Baukjen behaalt hoogste B Corp-score als MKB-bedrijf in de mode

Het Britse dameskledingmerk Baukjen en het zwangerschapslabel Isabella Oliver, gezamenlijk bekend als House of Baukjen, behalen een C Corp-score van 153,6 en zijn op dit moment de hoogste scorende Small to Medium Enterprise (gelijk aan een MKB-bedrijf in NL) B Corp in de modewereld. Om een B Corp certificaat te behalen, wordt een merk getest op verschillende duurzaamheidspijlers. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar arbeidsomstandigheden, milieu-impact en duidelijke communicatie over strategie en aanpak.

Het in Londen gevestigde ‘zero waste’ bedrijf doneert jaarlijks 10 procent van zijn winst aan goede doelen. Daarnaast deelt het bedrijf op zijn website informatie over zijn toeleveringsketen. Het bedrijf laat zijn fabrieken regelmatig toetsen door derden bijvoorbeeld op hoe veilig het is voor werknemers, of werknemers een leefbaar loon krijgen en hoeveel energie ze verbruiken. House of Baukjen won in 2021 de UN Global Climate Action Award. Het B Corp-gecertificeerde merk wil stappen zetten richting 'Fashion 2.0', waarin mode verantwoordelijker is.

Geoff van Sonsbeeck, CEO en medeoprichter van House of Baukjen, deelt in een persbericht: "We zijn ongelooflijk trots op deze prestatie. Je kunt een B Corp-certificering niet bedriegen, je kunt dit niet greenwashen - je moet het verdienen. Deze erkenning bewijst onze toewijding om mensen, planeet en winst echt in evenwicht te brengen."

House of Baukjen heeft een bijzonder hoge score. Ter vergelijking: Patagonia wordt gezien als een van de duurzaamste merken op het gebied van sociale impact en duurzaamheid met een score van 166. Het Nederlandse merk Mud Jeans heeft een score van 124,7. Het Nederlandse modemerk Fabienne Chapot heeft een B Corp-score van 86,3.

Editor's Note: dit artikel is na publicatie aangepast. Aanvankelijk stond er dat House of Baukjen de hoogste score in de mode heeft. Dit is onjuist. Het bedrijf heeft de hoogste score als MKB-bedrijf in de mode.