House of Bilocca behaalt minimale bedrag crowdlending binnen: Dit zijn de plannen

Plus size mode platform, House of Bilocca, haalt honderd procent van haar streefbedrag op via crowdlendingsplatform Winwinner. Met de ruim 80.000 euro heeft House of Bilocca diverse plannen op de agenda staan. Het uiteindelijke doel: uitgroeien tot Europees marktleider in de leefwereld van de plus-size vrouw.

Het is belangrijk om te vermelden wat het verschil is tussen een crowdfunding en een crowdlending. Een crowdfunding is een directe investering in de verwerking van eigendom, terwijl crowdlending een indirecte investering is via leningen, waar geen sprake is van verwerving van eigendom.

House of Bilocca werd in 2021 opgericht en is geïnspireerd op Lillian Bilocca, een zelfverzekerde vrouw met een vol figuur en een ijzersterke wil uit het Verenigd Koninkrijk in de jaren ‘60. Lillian zat vol goede ideeën. Ze wilde bijvoorbeeld de levens van vissers redden. Maar haar initiatieven werden afgewezen, ze werd bekritiseerd en gekrenkt vanwege haar gewicht, zowel op straat als in de kranten. Toch hield dit haar niet tegen om haar doelen te bereiken. Het lukte haar uiteindelijk wetten door te voeren en duizenden levens te redden.

House of Bilocca streeft ernaar een platform te zijn, waar iedereen zichzelf kan zijn. “Het is een plek die geluk, self confidence en empowerment voor alle plus-size vrouwen viert, en je inspireert om het leven te leiden waar je van houdt. Met verhalen om te vertellen, wijsheid om te delen en herinneringen om te maken”, schrijft het platform op haar website. “Wij bieden premium plus-size stijlen van de beste designers die er zijn, en lifestyle items om je te helpen gelukkiger te zijn.”

House of Bilocca wil uitgroeien tot Europees marktleider in de plus-size vrouwenwereld

Om haar ambitie waar te maken, heeft House of Bilocca geld nodig en startte zij een crowdlendingcampagne die deel uitmaakt van een bredere financieringsronde. Zo is er ook al 250.000 euro opgehaald met drievan BAN Flanders. Het totale bedrag wordt geïnvesteerd in het werven van nieuwe teamleden, marketingdoeleinden en de ontwikkeling van de website. “De teamleden die we willen aanwerven zullen ons gaan helpen op de marketing- en partnershipsadelingen”, meldt Stefanie Stroop, Head of Brand & PR bij House of Bilocca, schriftelijk aan FashionUnited.

Daarnaast wil het plus size mode platform marketingbudget vrijmaken om meer naamsbekendheid te genereren. “De marketingkansen liggen in het online adverteren. Met adverteren op volle toeren, behalen we onze groeiambities. Het werven van nieuwe klanten is namelijk superbelangrijk voor de funnel.”

Uiteindelijk wil House of Bilocca het community aspect meer naar voren laten komen. “Mode is nu dominant. Dat is een eerste, grote, belangrijke stap. In de toekomst zal ons aanbod steeds verder uitbreiden. Denk bijvoorbeeld aan digitale producten, zoals online sessies, maar ook ervaringen en services voor deze dames. Die ervaringen en services zullen zowel online als fysiek plaatsvinden”, aldus Stroop.