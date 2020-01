Hudson’ s Bay Company bereikt overeenkomst voor privatisering

Hudson’s Bay Company, HBC, wordt van de beurs gehaald. Het bedrijf heeft een overeenkomst bereikt met alle aandeelhouders. De grootste minderheidsaandeelhouder, Catalyst Capital Group, heeft de privatisering goedgekeurd. De Catalyst Capital Group bood eerder nog tegen HBC uitvoerend voorzitter Richard Baker.

De aandelen die nu nog in handen zijn van andere investeerders zullen worden overgenomen ter waarde van 11 Canadese dollar per aandeel. Omgerekend is dit acht euro per aandeel.

David Leith, voorzitter van het speciale comité van HBC directieleden: “We zijn verheugd dat we een overeenkomst hebben bereikt met de aandeelhouders voor de privatiserings transactie tegen een verhoogde prijs waardoor minderheidsaandeelhouders een aantrekkelijke waarde krijgen en de overeenkomst ondersteunt is door onze grootste minderheidsaandeelhouder,” verwijzend naar de Catalyst Capital Group.

De privatisering moet nog officieel worden goedgekeurd tijdens een vergadering van de aandeelhouders in februari 2020. Hier moet minstens 75 procent van de aandeelhouders voor de privatisering stemmen.