Hudson’s Bay Nederland officieel failliet

Hudson’s Bay Nederland is officieel failliet verklaard. Dit blijkt uit documentatie op Rechtspraak.nl. HBC Netherlands B.V. is op 31 december 2019 na beëindiging van de surseance failliet verklaard.

In de zaak zijn curatoren S.D. van de Kant en E.P. Pandelitschka aangesteld, zo blijkt uit het document. HBC Netherlands B.V. vroeg eind december uitstel van betaling aan nadat het al in september had aangekondigd de deuren van alle winkels te sluiten. Onder het faillissement vallen de vestigingen in Amsterdam, Almere, Den Haag, Rotterdam, Breda, Maastricht, Amersfoort, Utrecht, Leiden, Zwolle, Den Bosch, Tilburg, Haarlem en Enschede.

Faillissement uitgesproken over HBC Netherlands B.V.

Eerder in december kwam al naar buiten dat Hudson’s Bay Company, het moederbedrijf van de Nederlandse tak, een schikking had getroffen met een pandeigenaar. Later bleek dit te gaan om het pand in Utrecht en een bedrag van 2,9 miljoen euro wordt genoemd. De sluiting van de Nederlandse tak kost HBC Company 300 miljoen Canadese dollar, zo werd genoemd in het kwartaalverslag van het Canadese bedrijf. Omgerekend komt het neer op 204,5 miljoen euro.

Hudson’s Bay Company kondigt in 2016 de komst naar Nederland aan. Niet alleen Hudson’s Bay maar ook de off price-formule Saks OFF 5th komt mee. Uiteindelijk moet Nederland twintig winkels van het concern gaan tellen. Enkele maanden na de opening in september 2017 is al duidelijk dat het concept nog niet zo goed aanslaat als in eerste instantie verwacht en diverse veranderingen in het assortiment worden aangebracht. De inzet mag niet baten, in september 2019, precies een jaar na de komst van de Canadese keten kondigt het aan de deuren te gaan sluiten. Het avontuur van Hudson’s Bay Nederland leest u terug in onderstaand artikel.

Dit artikel wordt verder aangevuld met de laatste informatie.

Beeld: FashionUnited