'Hudson’s Bay treft schikking van 2,9 miljoen euro met pandeigenaar Utrecht'

Hudson’s Bay heeft een schikking getroffen met een Nederlandse pandverhuurder. Dit kondigde het merk zelf in het kwartaalverslag afgelopen week al aan, maar destijds was de hoogte van het bedrag niet bekend. Het blijkt nu te gaan om 2,9 miljoen euro.

Hudson’s Bay heeft een schikking getroffen met verhuurder IEF Capital, die het pand in Utrecht beheert. Een woordvoerder van Hudson’s Bay bevestigt dit tegen Retailnews. Hudson’s Bay had nog een huurgarantie lopen van acht jaar. Deze is nu vervangen door een eenmalige betaling van 2,9 miljoen euro, een jaar aan huur.

IEF Capital laat aan Retailnews weten dat er veel belangstelling is voor het pand, het voormalige filiaal van V&D. Door de grote belangstelling is besloten om de huurovereenkomst te beëindigen.