Hudson’s Bay verliest rechtszaak, moet tot 2027 betalen voor pand Tilburg

De Canadese winkelgigant Hudson’s Bay heeft weer een rechtszaak verloren en moet nu tot wel 2,3 miljoen euro per jaar betalen voor hun pand in Tilburg, zo meldt het Brabants Dagblad in een artikel. De rechtbank in Amsterdam heeft verhuurder Royalton Hill gelijk gegeven.

Na het faillissement van de V&D, tekende het warenhuis voor twintig jaar. Daarnaast werd in de concerngarantie beloofd dat het Canadese moederbedrijf zich garant stelde voor het betalen van zeker tien jaar aan huur — zelfs als de Nederlandse tak failliet zou gaan. Voor het pand in Tilburg, gelegen tussen de Heuvelstraat en het Pieter Vreedeplein, gaat het om een bedrag van € 195.833,33 per maand, zo’n 2,3 miljoen euro per jaar.

Maar ondanks die concerngarantie, heeft Hudson’s Bay sinds hun faillissement geen huur meer betaald — voor zowel het pand in Tilburg als andere panden. De reden dat Hudson’s Bay niet wil betalen, aldus het Brabants Dagblad, “is omdat het warenhuis stelt dat bij het afsluiten van huurcontracten het mededingingsrecht zou zijn geschonden. Verhuurder zouden hebben samengespannen, waardoor de huurprijzen ver boven de marktprijs liggen.” Maar volgens de Amsterdamse rechtbank zijn hier nauwelijks bewijzen voor, en wordt het dus afgewezen.