Hudson’s Bay moet opnieuw miljoenen betalen aan pandeigenaren

De nasleep van het faillissement van Hudson’s Bay Netherlands blijft voort duren. De rechtbank heeft recent besloten dat het van oorsprong Canadese bedrijf opnieuw miljoenen betalen aan pandeigenaren vanwege de huurgaranties die het had afgesproken in de contracten over de winkels in Almere en Tilburg.

De uitspraken werden begin oktober gedaan en werden vandaag als eerste opgemerkt door RTL Z. De documenten rondom de twee kort gedingen werden vorige week vrijdag gepubliceerd. Uit de documentatie blijkt dat HBC 1,3 miljoen euro schuldig is aan de eigenaar van het pand in Almere. De eigenaar in Tilburg moet 1,8 miljoen euro ontvangen van het concern.

Hudson’s Bay Netherlands werd op 31 december 2019 failliet verklaard, maar had wel voor de Nederlandse winkels huurgaranties afgesproken met de eigenaren. Nog voor het faillissement trof Hudson’s Bay Company al een schikking met de pandeigenaar in Utrecht van 2,9 miljoen euro. Na het faillissement van de Nederlandse tak van Hudson’s Bay beschuldigde het Canadese moederbedrijf de Nederlandse pandeigenaren van kartelvorming, maar de rechtbank was het hier niet mee eens. Ook lukte het HBC niet de huurgaranties nietig te laten verklaren.

De panden die Hudson’s Bay leeg achterliet hebben in veel gevallen toch weer invulling gevonden, al dan niet tijdelijk. Zo vult de nieuwe keten van The Sting, De Koopman, meerdere vestigingen, maar kwamen er ook andere nieuwe concepten terecht in de panden.

