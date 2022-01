Hugo Boss AG behaalt sterkste kwartaalomzet ooit in Q4

De Duitse modegroep Hugo Boss AG heeft in het vierde kwartaal van het boekjaar 2021 de ‘sterkste kwartaalomzet ooit’ behaald, aldus het bedrijf in een financiële update. De omzet komt neer op 906 miljoen euro dankzij een groei van 51 procent bij aangepaste wisselkoersen. In vergelijking met het vierde kwartaal van 2019 ligt de omzet 12 procent hoger.

Hugo Boss AG deelt ook al de voorlopige cijfers voor het boekjaar 2021. De omzet lag 43 procent hoger dan in 2020 op basis van aangepaste wisselkoersen. Het modebedrijf ligt daardoor bijna weer op het niveau van voor de pandemie. De omzet lag namelijk nog maar 1 procent lager dan in 2019. Het ebit komt neer op 228 miljoen euro op voorlopige basis. De definitieve resultaten voor het boekjaar worden op 10 maart gedeeld door Hugo Boss AG.

Hugo Boss AG kijkt in de financiële update graag naar de resultaten in vergelijking met 2019. Zo had het merk Boss een omzetstijging van 10 procent bij gelijke wisselkoersen en Hugo een stijging van 23 procent in vergelijking met twee jaar eerder. In alle regio’s waarin de groep aanwezig is steeg de omzet in het vierde kwartaal. In Europa steeg de omzet met 11 procent, in geheel Amerika met 22 procent. In vergelijking met 2019 zag de Asia Pacific regio een groei van 6 procent. Ook het digitale kanaal van de groep blijft een groei doormaken. De online omzet maakt inmiddels 20 procent van de totale omzet van de groep uit.