Hugo Boss AG stelt voorspellingen 2024 bij na moeizaam tweede kwartaal

Hugo Boss AG blijft in een neerwaartse spiraal. Het modebedrijf ziet zijn omzet en operationele resultaat verminderen in het tweede kwartaal. Dit maakt dat Hugo Boss AG zijn verwachtingen voor boekjaar 2024 aanpast, zo blijkt uit de voorlopige resultaten.

Hugo Boss genereert in het tweede kwartaal een omzet van ruim 1 miljard euro. Daarmee dalen de verkopen met één procent. Het resultaat wordt behaald met de merken Hugo en Boss.

Het modebedrijf heeft, zoals veel andere ondernemingen in de mode-industrie, last van de aanhoudende macro-economische en geopolitieke uitdagingen die de consumentenvraag wereldwijd temperen. Bovendien nemen de operationele kosten toe. Zo deed Hugo Boss 21 procent meer marketinginvesteringen en liggen de retailkosten in de winkels hoger (plus 12 procent). Deze factoren zorgen voor een dalend operationeel resultaat: Hugo Boss schrijft een voorlopige winst op van 70 miljoen euro. In hetzelfde kwartaal een boekjaar eerder was dat 121 miljoen euro.

Door deze dalende resultaten herformuleert Hugo Boss zijn verwachtingen voor boekjaar 2024. Het modebedrijf verwacht een omzetplus tussen de één en vier procent. Eerder werd een omzetplus van drie tot zes procent verwacht. Ook de verwachting voor het operationele resultaat wordt bijgesteld: Hugo Boss voorspelt nu dat het operationele resultaat zich zal ontwikkelen binnen een bandbreedte van 15 en 5 procent. Dit komt neer op 350 miljoen tot 430 miljoen euro. Eerder werd een operationele winst tussen de 430 miljoen en 475 miljoen euro voorspeld (procentueel plus 5 tot 15 procent).

“Hoewel de timing van een eventueel macro-economisch herstel onzeker blijft, geeft onze strategie van consequent investeren in onze sterke merken, Boss en Hugo, ons vertrouwen in ons vermogen om boven trendmatige groei te blijven realiseren en verder marktaandeel te veroveren”, deelt Daniel Grieder, Chief Executive Officer van Hugo Boss. “Door deze verkoopprestaties te vertalen en ons nog meer te richten op operationele effectiviteit, hebben we de mogelijkheid om in de tweede helft terug te keren naar winstgevende groei.”