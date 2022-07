Hugo Boss AG verhoogt verwachting gehele boekjaar

Duitse modegroep Hugo Boss AG heeft de verwachting voor het gehele boekjaar verhoogd na positieve voorlopige resultaten in het tweede kwartaal. Het bedrijf verwacht nu een omzetgroei tussen de 20 en 25 procent en een omzet tussen de 3,3 en 3,5 miljard euro, zo blijkt uit een persbericht.

Hugo Boss AG schrijft dat het momentum van het bedrijf door heeft gezet in het tweede kwartaal. De voorlopige omzet van het bedrijf komt uit op 878 miljoen euro in de periode. Dit betekent een omzetplus van 34 procent jaar op jaar en 29 procent in vergelijking met het tweede kwartaal van 2019. Het ebit is in het tweede kwartaal daarnaast ook neergekomen op 100 miljoen euro.

Eerder verwachtte voor het gehele boekjaar nog een omzetplus tussen de 10 en 15 procent met daarbij een omzet tussen de 3,1 miljard en 3,2 miljard euro. De definitieve cijfers voor het tweede kwartaal van het huidige boekjaar worden op 3 augustus gepubliceerd door Hugo Boss AG.