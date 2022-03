Hugo Boss AG ziet omzet stijgen met 43 procent in boekjaar 2021

Hugo Boss AG heeft in het boekjaar 2021 een omzetplus van 43 procent behaald, zo blijkt uit het jaarverslag van het bedrijf. De omzet kwam door de stijging neer op 2,7 miljard euro en komt hierdoor weer op het niveau van voor de pandemie.

Voor de Duitse modegroep betekende het ook de omslag van een negatief tot een positief ebit. In boekjaar 2020 was het ebit nog min 236 miljoen euro, maar nu komt het ebit uit op een winst van 228 miljoen euro. Het netto inkomen kwam ook weer in de zwarte cijfers en sprong van een verlies van 219 miljoen euro naar een winst van 144 miljoen euro.

Hugo Boss AG gaat in het jaarverslag niet in op de exacte omzet van de categorieën en regio's waarin het actief is, maar noemt het wel groeicijfers. In het boekjaar nam de omzet met 78 procent toe bij gelijke wisselkoersen in geheel Amerika. Omzet in Europa steeg met 41 procent bij gelijke wisselkoersen dankzij een sterke groei in Groot-Brittannie, Duitsland en Frankrijk. In de Asia Pacific regio steeg de omzet van Hugo Boss AG met 22 procent in het boekjaar.

In de retail steeg de omzet van de Duitse groep met 43 procent. In de wholesale tak steeg de omzet bij gelijke wisselkoersen met 37 procent. Boss menswear leverde een omzetgroei van 42 procent en Boss womenswear 46 procent. Het merk Hugo liet een groei zien van 45 procent.

Het bedrijf doet al een uitspraak over de verwachtingen van het huidige boekjaar. Zo verwacht het een omzetgroei tussen de 10 en 15 procent en daardoor een omzet tussen de 3,1 en 3,2 miljard euro. Het ebit groeit naar verwachting tussen de 10 en 25 procent en komt hierdoor tussen de 250 en 285 miljoen euro uit.