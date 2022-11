Hugo Boss behaalt weer ‘recordkwartaal’ en stelt jaarverwachting opnieuw naar boven bij

Hugo Boss stelt de jaarverwachting voor 2022 wederom naar boven bij, dit keer op basis van de resultaten van het derde kwartaal. Het bedrijf behaalde een kwartaalomzet van 933 miljoen euro, de hoogste kwartaalomzet “in de geschiedenis van Hugo Boss”, zo stelt het bedrijf in hun kwartaalverslag. Gecorrigeerd voor inflatie groeide de omzet hiermee met achttien procent ten opzichte van vorig jaar.

De EBIT (winst voor aftrek van rente en belastingen) kwam uit op 92 miljoen euro, een stijging van acht procent ten opzichte van vorig jaar. De resultaten komen voort uit groei in zowel de Boss als Hugo merktak van het bedrijf. Gecorrigeerd voor inflatie steeg de omzet bij Boss mannenmode en vrouwenmode met respectievelijk twintig en dertien procent. Bij Hugo steeg de omzet met dertien procent.

Er was wereldwijd sprake van tweecijferige groei: in Europa, de Verenigde Staten en het Aziatisch Pacifisch gebied steeg de omzet met respectievelijk zeventien, achttien en 33 procent. Vooral de fysieke winkels bevinden zich in een periode van groei. Zo staat in het rapport vermeldt dat de omzet in fysieke winkels met een vierde steeg ten opzichte van 2019, het laatste pre-corona jaar.

Voor 2022 verwacht het bedrijf nu een record omzetgroei van tussen de 25 en dertig procent (voorheen lag de verwachting tussen de twintig en 25 procent groei). Verder wordt een EBIT stijging van tussen de 35 en 45 procent verwacht (in plaats van een oorspronkelijke verwachting van tussen de 25 en 35 procent stijging).

Hugo Boss wijst de resultaten toe aan “een voortzetting van de sterke dynamiek van het vorige kwartaal” en linkt de ontwikkelingen net als tijdens het vorige kwartaal aan hun marketingintiatieven en re-branding. Zo verwijst het naar “twee met sterren bezaaide campagnes”, “het succes van de uitgebreide merkvernieuwing” en de twee modeshows van Boss en Hugo tijdens Milan Fashion Week.