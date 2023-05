Hugo Boss boekt 25 procent omzetplus in Q1 en verhoogt doelstellingen voor hele boekjaar

De Duitse modegroep Hugo Boss AG behaalt een omzet van 968 miljoen euro in het eerste kwartaal van boekjaar 2023, zo maakt de modegroep bekend in een financieel verslag. De omzet ligt 25 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar.

De modegroep presenteerde in januari zijn eerste lente/zomercollectie, nadat Boss en Hugo een merkvernieuwing ondergingen. Deze werd goed ontvangen door de consument en door wholesalepartners. Dat maakt dat er een omzetgroei te zien is in alle regio’s. In Europa, het Midden-Oosten en Afrika stijgt de omzet met 21 procent. In Noord- en Zuid-Amerika noteert Hugo Boss AG zelfs een omzetplus van 38 procent. In Pacific Asia en China stijgt de omzet met 31 procent en 25 procent.

Ook de ebit (winst voor rente en belasting) zit in de lift. Daar behaalt Hugo Boss AG een groei van 63 procent, waardoor het bedrijfsresultaat neerkomt op 65 miljoen euro. Ter vergelijking: in het eerste kwartaal van boekjaar 2022 behaalde de modegroep een bedrijfsresultaat van 40 miljoen euro.

De succesvolle start van het jaar maakt dat de modegroep gelijk zijn doelstellingen voor het hele boekjaar bijstelt. “We maken van 2023 opnieuw een recordjaar en zullen onze middellange termijn omzetdoelstelling van 4 miljard euro dit jaar al bereiken”, aldus Daniel Grieder, voorzitter van de Raad van Bestuur van Hugo Boss, in het verslag.

Het betekent dat de modegroep een omzetgroei van 10 procent verwacht. Daarnaast verwacht Grieder dat ook de ebit een groei doormaakt tussen de 10 procent en 20 procent. In bedragen betekent dat een ebit tussen de 370 miljoen euro en 400 miljoen euro. Voorheen verwachtte Hugo Boss AG een ebit tussen de 350 miljoen euro en 375 miljoen euro.