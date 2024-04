Hugo Boss Foundation heeft eerste partner voor lange termijn gevonden

Hugo Boss Foundation heeft een eerste partner gevonden voor de lange termijn: Coral Gardeners - een non-profit organisatie dat zich richt op koraalherstel en oceaanonderhoud in Frans-Polynesië, zo maakt Hugo Boss bekend in een persbericht. De Hugo Boss Foundation is van plan 1,8 miljoen euro te doneren, verspreid over verschillende jaren.

Coral Garderners is momenteel de productie aan het opschalen en internationaal aan het uitbreiden. De financiering van de Hugo Boss Foundation komt dan ook als geroepen, zo staat in het persbericht. “Zonder actie zal al het koraal tegen 2050 zijn verdwenen, wat grote gevolgen heeft voor het leven op aarde. We kijken ernaar uit om samen een duurzame impact te maken en te werken aan ons doel om een miljoen koralen te kweken.”

“Met behulp van hun AI-monitoringssysteem ReefOS kan de organisatie nieuwe technologieën en uitdagingen verkennen”, schrijft Daniel Grieder, Chief Executive Officer van Hugo Boss, in het persbericht. “Dit past perfect in de rijkwijdte van onze foundation - om moedig te zijn voor onze planeet en de mens.”

Hugo Boss doneert vijf cent per verkocht item wereldwijd (online en offline) aan Coral Gardens middels het ‘Every Purchase Counts’-initiatief.