Hugo Boss haalt 175 miljoen euro op met Schuldschein-lening

Hugo Boss heeft 175 miljoen euro opgehaald met zijn eerste Schuldschein-lening, zo maakt Hugo Boss bekend in een persbericht. Door de grote vraag van investeerders werd het doel van 100 miljoen euro ruim overschreden.

Met de Schuldschein-lening versterkt Hugo Boss haar financiële basis en heeft het de gemiddelde looptijd van haar financieringen verlengd. Er deden meer dan 70 institutionele investeerders deel aan de investering, zo is te lezen. Er bleek vooral een grote vraag van investeerders in Europa en Azië.

De lening bestaat uit vier delen met een looptijd van drie en vijf jaar. Deze worden aangeboden met vaste en variabele rentevoeten. De opbrengsten van Schuldschein worden gebruikt voor algemene bedrijfsdoelen, zo staat in het persbericht.

“We zijn blij dat we met succes de markt voor Schuldschein-leningen hebben betreden en daarmee onze financieringsmix hebben verbreed”, aldus Yves Müller, CFO en COO van Hugo Boss, in het persbericht. “De sterke vraag bevestigt het vertrouwen in ons bedrijf en onze groeistrategie. We zullen de opbrengst gebruiken om verdere investeringen te financieren als onderdeel van ‘Claim 5’ en zijn strategische pijler ‘Organiseren voor groei’.”