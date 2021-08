Hugo Boss presenteert nieuwe groeistrategie: Dit weten we nu

Hugo Boss AG presenteert vandaag de nieuwe groeistrategie: Claim 5. Kersverse CEO Daniel Grieder zette vanochtend het nieuwe plan uiteen. Het bedrijf heeft onder andere als doel om in 2025 een omzet van 4 miljard euro te bereiken, een verdubbeling van het huidige omzetniveau. Daarnaast focust het bedrijf zich op het aantrekken van een jongere consumentengroep en wordt de branding van de merken Boss en Hugo opgefrist.

Het algemene doel van Hugo Boss AG is om een toonaangevend premium tech-gedreven wereldwijd mode platform te worden. Een hele mond vol. Om dit te doen gaat het bedrijf de manier waarop ze interactie hebben met consumenten revolutionaliseren, aldus het persbericht. De nieuwe strategie Claim 5 zet volgens het persbericht meer dan ooit de consument in het hart van alle activiteiten van het bedrijf. Zoals de naam van de strategie al doet vermoeden is deze gestoeld op vijf pilaren: <em>boost brands, product is king, lead in digital, rebalance omnichannel</em> en <em>organize for growth.</em>

Hugo Boss AG wil allereerst de relevantie van de twee merken een boost geven. Daarom worden de merken ‘opgefrist’, van logo’s en marketing tot nieuwe retail en digitale ontwerpen. “Klanten zullen beide merken ervaren door middel van een compleet nieuwe look,” aldus het bericht. Tachtig procent van alle eigen winkels van het bedrijf zullen een make-over krijgen de komende drie jaar. In totaal zal Hugo Boss AG hier 500 miljoen euro in investeren. Wat betreft omzet streeft het bedrijf naar een omzet van 2,6 miljard euro voor Boss menswear en 400 miljoen euro voor Boss womenswear in 2025. Het merk Hugo moet tegen die tijd goed zijn voor een omzet van 800 miljoen euro. Bij beide merken zal er een sterke focus zijn op digitaal naast ‘uitzonderlijke samenwerkingen’.

Het bedrijf schrijft dat het product het hart is van de nieuwe strategie en dat het wil zorgen dat de producten 24/7 gedragen kunnen worden tijdens diverse gelegenheden. “Terwijl vercasualisering en comfort belangrijk zijn, zal Hugo Boss sterk investeren in de prijs-kwaliteit verhouding om te zorgen dat een premium kwaliteit wordt behaald naast een hoog niveau van innovatie en duurzaamheid.” Boss zal gepositioneerd blijven in het premium, ‘affordable luxury’ segment terwijl Hugo het eerste ‘touchpoint’ moet worden voor jongere consumenten. De strategie van Hugo zal dan ook zijn om verder te bouwen op commerciële en hedendaagse items.

De derde pilaar in de strategie is de focus op digitaal. Hugo Boss is van plan een digitale campus op te richten zodat de digitale vaardigheden van het bedrijf uitgebreid kunnen worden en data beter ingezet kan worden om de klantenervaring te verrijken. De digitale omzet moet tegen 2025 tussen de 25 en 30 procent uitmaken van de totale omzet. In totaal zal het bedrijf meer dan 150 euro geïnvesteerd hebben in digitaal tegen 2025. Deze investeringen moeten niet alleen helpen bij het verder ontwikkelen van een digitale en omnichannel klantervaring, de gehele waardeketen van het bedrijf wordt verder gedigitaliseerd. In 2025 wil Hugo Boss AG meer dan 90 procent digitaal maken en de doorlooptijden tussen ontwerp en productie verminderen met 30 procent.

Naast dit alles krijgt duurzaamheid een belangrijke plek in de nieuwe groeistrategie. Zo legt Hugo Boss AG de nadruk op het ontwikkelen van een circulair bedrijf en het bereiken van klimaatneutraliteit. Het bedrijf wil dat acht van de tien producten circulair zijn tegen 2030.