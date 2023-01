Hugo Boss sluit boekjaar af met bijna dertig procent meer omzet dan in 2019

In het vierde kwartaal van boekjaar 2022 steeg de omzet van modelabel Hugo Boss naar 1,1 miljard euro. Dat betekent een stijging van vijftien procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder, en een toename van bijna dertig procent tegenover het laatste kwartaal van boekjaar 2019, voor de komst van de coronapandemie. Dat blijkt uit een persbericht van Hugo Boss waarin de voorlopige jaarresultaten worden gedeeld.

Over het hele boekjaar nam de omzet van Hugo Boss met 27 procent toe, naar 3,65 miljard euro. De winst voor rente en belastingen steeg met 47 procent naar 335 miljoen euro.

’Recordjaar’ voor Hugo Boss

Het is voor het eerst dat bij Hugo Boss de kwartaalomzet het niveau van 1 miljard euro passeert. Hugo Boss spreekt van een ‘sterk momentum’ in het kwartaal, volgens het bedrijf te danken aan een ‘succesvolle uitvoering van verschillende sleutelinitiatieven op het gebied van merkvoering, producten en verkoop’.

Over het hele jaar genomen streefde Hugo Boss ook financiële doelen voorbij die het bedrijf voor zichzelf had gesteld. Deze werden gedurende het jaar al tot twee keer toe opgehoogd. Voor het volledige boekjaar voorspelde Hugo Boss uiteindelijk een omzet van maximaal 3,6 miljard euro en een winst voor rente en belastingen van maximaal 330 miljoen euro.

“2022 was echt een recordjaar voor Hugo Boss. Dankzij een uitzonderlijk sterk vierde kwartaal hebben we zelfs onze eigen hoge verwachtingen verslagen,” aldus CEO Daniel Grieder in het persbericht.

De geconsolideerde jaarresultaten van Hugo Boss worden op negen maart gepubliceerd. Dan maakt het bedrijf ook de verwachtingen voor boekjaar 2023 bekend.