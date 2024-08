Hugo Boss verkoopt Russische activiteiten aan Stockmann

Hugo Boss verkoopt zijn Russische activiteiten aan Stockmann, zijn wholesalepartner in het land.

Een verkoopprijs werd niet bekendgemaakt, zo meldde Reuters maandag. Wel is bekend dat Rusland van buitenlandse bedrijven eist dat zij activa verkopen met een korting van ten minste 50 procent. In zijn jaarverslag 2023 waardeerde Hugo Boss de te verkopen activa in Rusland op 27 miljoen euro.

In april werd al aangekondigd dat Hugo Boss zich volledig wilde terugtrekken uit Rusland; activiteiten in het land waren, samen met Oekraïne, goed voor 3 procent van de omzet in 2021.

"We kunnen bevestigen dat onze Russische dochteronderneming is verkocht aan Stockmann JSC, een bedrijf dat een van Hugo Boss' langdurige wholesalepartners in het land is", aldus Hugo Boss tegenover Reuters. FashionUnited heeft Hugo Boss eveneens om een reactie gevraagd.

Het Duitse modeconcern sloot zijn retailactiviteiten in Rusland nadat Russische troepen twee jaar geleden Oekraïne binnenvielen. Ook online handels- en reclameactiviteiten werden stopgezet. Met de verkoop van de wolesale-activiteiten maakt Hugo Boss, net als andere westerse modebedrijven, nu een definitief einde aan zijn aanwezigheid in Rusland.

De koper van Hugo Boss' Russische wolesale-activiteiten, Stockmann, is nu een onafhankelijke dochteronderneming van de Finse warenhuisexploitant Stockmann. Laatstgenoemde heeft zich overigens ook al teruggetrokken uit Rusland.