Hugo Boss ziet verkoop met 38 procent teruglopen in H1

De Hugo Boss groep heeft vandaag de cijfers voor het tweede kwartaal en eerste half jaar van 2020 bekend gemaakt op de website. “Q2 was een uitdaging zoals we ook hadden verwacht,” zo meldt Yves Müller, woordvoerder van het management van Hugo Boss AG, in het persbericht. Maar doordat we alle zeilen bijgezet hebben om de financiële stabiliteit van Hugo Boss te bewaren, hadden we toch een sterke cash flow in Q2.”

Winkels die tijdelijk moesten sluiten en het teruglopend toerisme als gevolg van Covid-19, drukten zwaar op Q2, maar de sterke stijging van de etail business van het Duitse modebedrijf, maakte veel goed. De online verkoop steeg in Q2 met maar liefst 74 procent. En ook de verkoop in China trok aan in juni. Wat ook hielp is dat Hugo Boss maatregelen heeft genomen in Q2. Alle niet essentiële investeringen werden verzet naar een later tijdstip en kosten werden zo laag mogelijk gehouden.

Toch waren de maatregelen niet genoeg, want als we kijken naar de cijfers voor H1, zien we dat de verkoop met 830 miljoen euro dit eerste half jaar 38 procent is teruggelopen in vergelijking met 2019. In de grootste markten van het merk, Europa en Noord-Amerika, liep de verkoop in het tweede kwartaal respectievelijk zelfs met 59 en 82 procent terug. Als we kijken naar de twee verschillende merken van Hugo Boss, dan daalde het meer formele Boss in Q2 met 60 procent sterker dan de meer casual lijn Hugo waarvan de verkoop met 50 procent daalde. Toch blijft Hugo Boss positief, net als vorig jaar toen de cijfers over 2019 bekend werden gemaakt , en melden zij in het bericht dat ze verwachten dat de retail verkoop langzaam steeds meer zal aantrekken.

Beeld: Boss Fall / Winter 2020 via Hugo Boss