Humanoid B.V. in surseance

Het Arnhemse label Humanoid, dat onder het bedrijf Humanoid B.V. opereert, verkeert in surseance, zo blijkt uit het openbare insolventieregister. De uitstel van betaling loopt van 29 juni tot en met 29 augustus.

Humanoid B.V. meldt maandagavond in een statement aan FashionUnited last te hebben van ‘enkele tegenvallers’, ondanks een ‘veelbelovende doorstart’ in 2021. “De aandeelhouders van Humanoid hebben echter een sterk vertrouwen in het potentieel van het bedrijf en zijn vastbesloten om de uitdagingen aan te gaan. Samen met een bewindvoerder werken zij nauw samen aan een gedegen herstructureringsplan”, aldus Humanoid.

De bewindvoerder, E. Looijen, meldde vrijdag telefonisch aan FashionUnited nog geen uitspraak over de precieze oorzaak te kunnen doen. De bewindvoerder moet daarvoor nog verder in het dossier duiken.

Surseance voor Humanoid B.V.

Humanoid is een slow fashion merk en werd in de jaren tachtig opgericht door een groep jonge kunstenaars in Arnhem als ‘Atelier Humanoid’. Het startte als een internationaal atelier voor silkscreen printing, mode en grafisch ontwerp. Het merk wordt nu gekenmerkt door handgemaakte, fairtrade en duurzame items.

Het is niet de eerste keer dat het Arnhemse label in problemen verkeert. In maart 2021 gingen de moederbedrijven van Humanoid failliet. Het merk ging destijds niet verloren en werd doorgestart doordat alle assets van de moederbedrijven overgegaan zijn onder een nieuwe naam: Humanoid B.V..

Het merk ging zelfstandig verder in de nieuwe BV, waarbij het gehele personeel werd overgenomen. Het is de voormalige CFO, Maikel van den Dungen, die eigenaar is van het bedrijf. Bovendien was Sandra Harmsen, medeoprichter en voormalig creatief directeur, er ook bij betrokken. Zij nam een adviserende rol op zich.