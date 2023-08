Humanoid B.V. start door met nieuwe bedrijfsnaam: Humanoid Collective BV

Het Arnhemse modelabel Humanoid start door, dat maakt het modemerk bekend in een persbericht in handen van FashionUnited. Humanoid wordt doorgestart door drie voormalige werknemers die met het bedrijf een nieuwe koers zullen varen onder de naam Humanoid Collective BV.

Dat de doorstart er zal komen, bleek al uit het eerste faillissementsverslag dat begin augustus werd gepubliceerd. De curator meldde toen dat ‘het in een afrondende onderhandeling over een doorstart’ zat.

Humanoid wordt verdergezet door Daan Berkhoff, Janneke van Lieshout en Charlotte Verdegaal. “Met de zegen van oprichtster en voormalig creatief adviseur Sandra Harmsen, gaan Berkhoff, Van Lieshout en Verdegaal vol enthousiasme en liefde voor het merk de uitdaging aan die voor hen liggen”, aldus het modemerk in het persbericht. Harmsen is niet meer betrokken bij het bedrijf en draagt dus het stokje over aan de nieuwe eigenaren.

“We beginnen dit nieuwe hoofdstuk met een frisse blik omdat wij ons vanaf dag één verbonden voelden aan Humanoid en met veel respect kijken naar de historie”, meldt Berkhoff, in het persbericht.

Doorstart voor Humanoid B.V. gerealiseerd, krijgt nieuwe naam: Humanoid Collective BV

Het Arnhemse modelabel vroeg in juni dit jaar een surseance aan. Humanoid B.V. meldde in een statement aan FashionUnited last te hebben van ‘enkele tegenvallers’, ondanks een ‘veelbelovende doorstart’ in 2021. Het uitstel van betaling zou tot en met 29 augustus lopen, maar in juli werd dit omgezet in een faillissement.

Het is niet de eerste keer dat Humanoid een doorstart maakt. In maart 2021 gingen de moederbedrijven van Humanoid al eens failliet. De doorstart in diezelfde maand zorgde ervoor dat het label niet verloren ging. Destijds werden alle assets van de moederbedrijven overgenomen onder een nieuwe naam: Humanoid B.V.. Hierdoor kon het merk zelfstandig verder gaan, waarbij het gehele personeel werd overgenomen.