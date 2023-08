Failliete Humanoid B.V. in afrondende fase voor doorstart

Humanoid B.V., dat in juli failliet werd verklaard, zit in een afrondende onderhandeling over een doorstart, zo blijkt uit het eerste faillissementsverslag. Het betreft een overname door één partij.

De curator werd kort na het uitgesproken faillissement benaderd door diverse geïnteresseerde partijen. Daarna werd een biedingstraject opgezet. Uiteindelijk lijkt één partij de afrondende fase te hebben bereikt. “De curator verwacht dat op korte termijn een doorstart tot stand komt en zal daarover vervolgens verantwoording afleggen”, aldus de curator in het eerste verslag.

Het Arnhemse modelabel vroeg in juni dit jaar een surseance aan. Humanoid B.V. meldde in een statement aan FashionUnited last te hebben van ‘enkele tegenvallers’, ondanks een ‘veelbelovende doorstart’ in 2021. Het uitstel van betaling zou tot en met 29 augustus lopen, maar in juli werd dit omgezet in een faillissement.

Curator: Doorstart voor Humanoid B.V. verwacht op korte termijn

Als het modemerk een doorstart maakt, is dat niet de eerste keer. In maart 2021 gingen de moederbedrijven van Humanoid al eens failliet. Het Arnhemse label ging echter niet verloren en werd doorgestart doordat alle assets van de moederbedrijven zijn overgegaan onder een nieuwe naam: Humanoid B.V.. Hierdoor kon het merk zelfstandig verder gaan, waarbij het gehele personeel werd overgenomen. Voormalig CFO, Maikel van den Dungen, is nu de eigenaar van het bedrijf.

Humanoid is een slow fashion merk en werd in de jaren tachtig opgericht door een groep jonge kunstenaars in Arnhem als ‘Atelier Humanoid’. Het startte als een internationaal atelier voor silkscreen printing, mode en grafisch ontwerp. Het merk wordt nu gekenmerkt door handgemaakte, fairtrade en duurzame items.