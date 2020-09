Hunkemöller plus omzet in 2019, maar duikt in het rood

Hunkemöller heeft in het boekjaar dat 31 januari 2020 afliep een omzetplus van 4,4 procent behaald. Opvallend is dat het netto inkomen van het bedrijf 37 miljoen euro in de min is uitgekomen, zo blijkt uit het jaarverslag van moederbedrijf HKM Holding.

Aan het einde van het boekjaar had de lingerieketen een omzet van 521,9 miljoen behaald, zo blijkt uit het verslag dat eind augustus is gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Het aangepast Ebitda kwam in het boekjaar 7,1 procent hoger uit, namelijk op een niveau van 75.8 miljoen euro.

Hunkemöller heeft in de regio ‘Benefrux’ (Nederland, België, Luxemburg en Frankrijk) een omzet behaald van 208,6 miljoen euro door een stijging van 1,1 procent. In de Dach-P regio (Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Polen) liep de omzet met 6,5 procent op naar een omzet van 259,7 miljoen euro. Duitsland is dus ook de grootste markt geworden voor het lingeriebedrijf. De totale omzet van de overige landen waarin het bedrijf actief is kwam neer op 53,6 miljoen euro door een stijging van 8,3 procent.

HKM Holding gaat in het verslag in op de maatregelen die het bedrijf heeft genomen om liquiditeit en de cashpositie te verzekeren, mede vanwege de coronacrisis. Het bedrijf geeft aan een tweede fase van onderhandelingen met een groep van banken in te gaan om financiering op de lange termijn veilig te stellen. Recentelijk behaalde het bedrijf al succes bij de banken en meldt dat het nu er ook vanuit gaat dat het met de banken een overeenkomst kan bereiken.

Uit het verslag blijkt ook dat Hunkemöller overeenkomsten bereikt heeft over het uitstellen van huurbetalingen voor winkelpanden. De onderhandelingen zijn nog niet met alle verhuurders afgerond, zo wordt ook gemeld.