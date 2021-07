Hunkemöller reserveert 4,8 miljoen euro voor terugbetaling coronasteun

Lingerieketen Hunkemöller reserveert 4,8 miljoen euro om coronasteun terug te betalen, dat laat Hunkemöller schriftelijk aan FashionUnited weten. Het omzetverlies van Hunkemöller was minder groot dan voorspeld. De lingerieketen behaalde wel een lagere omzet dan een jaar eerder, maar wist de schade van winkelsluitingen toch beperkt te houden.

Hunkemöller behaalt 458,8 miljoen euro omzet in boekjaar 2021 dat eindigde op 31 januari 2021, zo is te lezen in het financieel rapport dat Hunkemöller met FashionUnited deelde. Dat is zo’n 12 procent minder dan een jaar eerder. Echter bleef de schade beperkt door de groei in de e-commerce. De omzet van verkoop via online kanalen groeide met 50,8 miljoen euro naar 140,2 miljoen euro.

Kijkend naar de toekomst verwacht Hunkemöller dat consumenten meer gaan besteden nu het einde van de coronacrisis in zicht is, zo staat in het jaarverslag van het lingerielabel. Daarnaast heeft de lingerieketen vertrouwen in het herstructureren van de fysieke winkelstructuur, omdat verhuurders bereid zijn hun huurverwachtingen aan te passen. Toen het coronavirus zijn intrede in Europa deed, kwam Hunkemöller namelijk al snel met haar verhuurders overeen tijdens lockdowns slechts de helft van de huur te moeten betalen. Tegelijkertijd deed het bedrijf een beroep op de overheidssteun.