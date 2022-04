Hybride PR-bureau Nightingale haalt meerderheidsaandeelhouder RCA binnen

Communicatiebureau RCA heeft een meerderheidsbelang in hybride PR-bureau Nightingale genomen, zo laat laatstgenoemde weten in een persbericht. Beide bedrijven blijven onder hun eigen naam opereren, ‘maar versterken elkaar op elk gebied - van aanbod en klantenportfolio tot operationele activiteiten en locaties’, aldus Tom van den Bergh CEO van RCA in het persbericht.

“Nightingale heeft al meerdere jaren gewerkt aan de strategie en creatieve concepten van internationale merken. We werken echter met een klein team. Om onze toekomst te verzekeren en onze groei te versnellen hebben we vandaag een grote stap gemaakt, samen met een gevestigde naam in de sector: RCA,” aldus Stijn Nachtergaele, oprichter van Nightingale, in het persbericht. Mathias Heinrichs, partner bij Nightingale, voegt daar aan toe: “We voelen ook een behoefte onder onze klanten aan specifieke expertise zoals corporate communication strategy, crisis communicatie en employer branding. RCA heeft een sterke know how ontwikkeld op deze gebieden. En als een full-service bedrijf bieden zijn de nodige uitbreiding en versterking waardoor we op elk gebied kunnen opschalen.”

RCA heeft meer dan 70 werknemers en heeft kantoren in Hasselt en Brussel. Nightingale heeft 15 medewerkers verspreid over Amsterdam en Antwerpen.