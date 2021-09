Hybride verkoop: 3 trends die de toekomst van modeverkoop beïnvloeden

Sinds begin 2020 is er veel veranderd in de detailhandel, waardoor de e-commerceverkoop flink is gestegen: met 29,1% in Centraal- en Oost-Europa en met 26,3% in West-Europese landen.

Tussen maart 2020 en april 2020 is het websiteverkeer van BigCommerce-verkopers met maar liefst 62,9% gestegen.

eMarketer voorspelt echter dat de verkoop in fysieke winkels in het VK in 2021 weliswaar zal afnemen, maar alsnog 62,5% van de totale detailhandelsverkopen zal beslaan. Een recent onderzoek van BigCommerce en PayPal heeft vergelijkbare resultaten opgeleverd: meer dan 40% van de kopers in het VK shoppen nog steeds het liefst in fysieke winkels.

Welke invloed hebben al deze veranderingen op de toekomst van de detailhandel?

Verkopers moeten hun strategie afstemmen op de toekomst met een hybride aanpak, gericht op een klanttraject via meerdere kanalen. Dit houdt in dat u klanten op elk moment moet aanspreken waar ze zich bevinden en een soepele ervaring moet bieden voor elk contactmoment: van marketing en verkoop tot orderverwerking en retour.

3 trends die waarschijnlijk invloed zullen hebben op de modeverkoop

De grenzen tussen offline en online kopen vervagen. Dit biedt interessante nieuwe mogelijkheden voor modebedrijven. We bespreken een aantal recente trends voor meerdere kanalen die volgens ons in 2022 nog belangrijker worden voor verkopers.

1. Fysieke winkels blijven prioriteit geven aan orderverwerking

In het VK was click-and-collect of BOPIS (online kopen, in de winkel afhalen) al behoorlijk populair: volgens een recent onderzoek biedt 64% van de verkopers deze optie. Verkopers in de VS en andere Europese landen bleven echter achter. Dit veranderde natuurlijk heel snel toen de pandemie begon.

In ons Consumer Spending Trends-onderzoek van 2021 hebben meerdere respondenten aangegeven dat ze "click-and-collect prettig vinden omdat ze op die manier de verzendkosten kunnen omzeilen". Bovendien blijkt uit onderzoek dat het direct in bezit krijgen van artikelen een van de drie belangrijkste redenen voor klanten is om in fysieke winkels te shoppen.

We verwachten voorlopig dus nog geen afscheid te nemen van click-and-collect. Het valt ons juist op dat verkopers deze mogelijkheid op creatieve manieren inzetten om klanten naar hun fysieke winkels te trekken.

BigCommerce-verkoper Lammes Candies had onlangs bijvoorbeeld een exclusieve aanbieding voor aardbeien met chocolade. Klanten konden deze in de pre-sale online bestellen en een tijdstip plannen om hun aankoop in de winkel af te halen. Lammes Candies bood geen verzending, maar kon zo toch de website inzetten om winkelverkeer te genereren voor hun exclusieve aanbiedingen.

We zien ook steeds meer verkopers die levering op dezelfde dag aanbieden. BigCommerce-klant Jeni's Splendid Ice Creams biedt klanten diverse bestelopties, zoals online bestellen via de app en in de winkel afhalen, maar ook bezorging op dezelfde dag. Via een externe partij worden bestellingen thuisbezorgd bij klanten die op maximaal 8 kilometer afstand van een van de ijssalons wonen.

In de toekomst verwachten we dat bepaalde verkopers zelfs lokale medewerkers gaan aannemen om deze bestellingen te leveren, zodat ze dit onderdeel van het kooptraject niet meer hoeven uit te besteden.

2. Meer contactloze contactmomenten

Wereldwijd hebben ontzettend veel mensen een smartphone. In 2020 stond de teller al op meer dan zes miljard. Klanten gebruiken hun smartphone ook steeds vaker voor contactloze betaalmogelijkheden, zoals digitale wallets: niet alleen online, maar ook in de winkel.

Zo langzamerhand zien we ook steeds meer digitale ervaringen in fysieke winkels. In veel regio's is dit concept echter verre van nieuw. Zo opende Alibaba al in 2015 de eerste Hema-supermarkt in China waar klanten tijdens het winkelen via een app QR-codes kunnen scannen om meer te weten te komen over de producten.

Misschien vindt u dit wat ver gaan, maar er zijn zat klanten die eerder met lege handen naar huis gaan dan een medewerker aanspreken omdat ze een artikel niet kunnen vinden. Door digitale informatie te bieden, voegt u een potentieel contactmoment toe dat de winkelervaring kan verbeteren.

Klanten vinden het prettig als ze via een app op hun telefoon kunnen zoeken naar de exacte locatie van een artikel dat ze nodig hebben. Ze willen ook graag weten hoeveel van die artikelen u nog op voorraad heeft. En heeft u daar ook nog een kortingsbon of aanbieding bij? Alleen maar beter.

3. Realiteit bestaat niet meer alleen in de fysieke wereld

Eind jaren 80, begin jaren 90 hadden we al allerlei grootse verwachtingen voor augmented reality (AR) en virtual reality (VR), maar in de praktijk kwam hier weinig van terecht. Nu worden deze technieken langzaamaan eindelijk populairder, omdat klanten hiermee beter onderbouwde beslissingen over producten kunnen nemen, zowel online als in de winkel.

BigCommerce-verkoper Burrow laat zien wat de mogelijkheden zijn. Het bedrijf heeft een AR-app gemaakt waarmee klanten banken en stoelen van Burrow naar wens kunnen samenstellen. Vervolgens kunnen ze via de app een 3D-model op schaal in hun huis plaatsen.

Maar u kunt ook denken aan eenvoudigere VR-oplossingen, zoals die van onze verkoper Philip Morris & Son. In hun virtual reality-winkel kunnen online kopers op hun computer door de winkel navigeren, zodat het voelt alsof ze in de winkel lopen.

Het gebruik van AR/VR neemt ook zeker toe in de modebranche. Verkopers kunnen online shoppers met AR een goede indruk geven van hoe de kledingstukken hun staan. Zo kunnen ze niet alleen een online winkelervaring bieden waarmee ze zich onderscheiden van de concurrentie, maar ook het aantal retourneringen van online aankopen terugbrengen.

AR/VR kan ook in fysieke winkels worden gebruikt. Bij beautyproducten is bijvoorbeeld veel belangstelling voor deze technologie. Klanten kunnen in de winkel bekijken hoe verschillende haarkleuren of make-up hun staan voordat ze de artikelen kopen.

Belangrijkste punten en voorspellingen

Orderverwerking blijft een belangrijke rol spelen in fysieke winkels, waarbij de website dient als plek waar klanten producten kunnen ontdekken.

Door het gebruik van smartphones zal de populariteit van contactloos winkelen blijven toenemen. Verkopers moeten hun winkels en technologieën aanpassen om aan deze verwachtingen te voldoen.

Verkopers en klanten gaan meer gebruikmaken van augmented reality en virtual reality, omdat klanten zo beter onderbouwde beslissingen kunnen nemen.

Succes op de lange termijn hangt nu af van het vermogen van de verkoper om al deze trends toe te passen en een soepele, hybride winkelervaring voor alle contactmomenten te bieden.