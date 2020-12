IAB presenteert overzichtskaart van Nederlandse e-commercelandschap

IAB Nederland, de branchevereniging voor digitale marketing, brengt vandaag de eerste overzichtskaart van het Nederlandse e-commercelandschap uit. De bedoeling van de kaart is om de verschillende partijen in het e-commercedomein in beeld te brengen en te laten zien hoe deze zich tot elkaar verhouden. In de kaart zijn onder meer de grote e-tailers Zalando, Bol.com, Amazon en Wehkamp opgenomen.

De kaart is een gecategoriseerd overzicht van verschillende e-commercepartijen die actief zijn in Nederland, ondergebracht onder secties als ‘channels’, ‘logistics’, ‘agencies’ en ‘tooling’. Naast de kaart heeft de IAB ook de zogenaamde ‘roses of e-commerce’ ontwikkeld: een serie spindiagrammen waarin een aantal grote Nederlandse platforms, waaronder Zalando, Wehkamp, Otto en About You, worden weergegeven aan de hand van verschillende factoren, zoals klantbereik en loyaliteit, user experience, aanbod en concurrentie. Deze ‘rozen’ zijn bedoeld om verkopers te ondersteunen in het bepalen van hun e-commercestrategie.

Nederland doet het goed op het gebied van e-commerce: voor het tweede jaar op rij staat het op de eerste plek van de B2C E-commerce Index, waarin de e-commercelandschappen van landen wereldwijd worden gerangschikt en geclassificeerd. “Opvallend genoeg bestond er nog niet zo'n overzicht van het Nederlandse e-commercedomein,” aldus Justin Sandee, voorzitter van de Taskforce E-commerce van IAB, op de website van de organisatie. “Datzelfde gold voor een overzicht dat inzichtelijk maakt wat de verschillen zijn tussen alle platformen. Als taskforce vonden we het vanzelfsprekend dat deze er moesten komen om zo de markt inzicht te geven in het complete landschap, maar bovenal in de manier waarop alle spelers zich tot elkaar verhouden vanuit de verkopende plek."

De overzichtskaart en de roses of e-commerce zijn te vinden op de website van IAB Nederland.