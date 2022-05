Iconisch merk Karl Lagerfeld voor 200 miljoen euro overgenomen door G-III Apparel

Het merk Karl Lagerfeld, van de wijlen iconische ontwerper Karl Lagerfeld, komt in handen van de G-III Apparel Group, ltd, zo meldt de Amerikaanse groep in een persbericht. De groep heeft op dit moment al 19 procent van het merk in handen en is nu een overeenkomst aangegaan om de resterend 81 procent te kopen. Hiermee wordt het de enige eigenaar van het merk, een feit waarvoor het 200 miljoen euro neertelt.

Om deze transactie te voltooien koopt de Amerikaanse groep de aandelen van zowel private als publieke investeerders. Het zal naar verwachting nog even duren voordat Karl Lagerfeld officieel in handen is van de groep, de transactie is naar verwachting in het tweede of derde kwartaal van het fiscale boekjaar 2023 rond.

Het merk Karl Lagerfeld is opgericht door wijlen ontwerper Karl Lagerfeld. Het merk wordt gekenmerkt door een rock-chic attitude en biedt kleding en accessoires voor dames, heren en kinderen. Het merk staat inmiddels onder de creatieve leiding van Hun Kim. Het merk heeft 120 eigen monobrand winkels.

“Deze transactie is een belangrijke mijlpaal voor G-III. Sinds we in 2015 een aandeel in het merk hebben verworven is het merk uitgegroeid tot een belangrijke en snel groeiend deel van ons bedrijf in Noord-Amerika,” aldus Morris Goldfarb, CEO van G-III Apparel Group, ltd., in het persbericht. “Door het volledig in handen hebben van dit visionaire merk is een voortzetting van ons succesvolle partnerschap met het Karl Lagerfeld management team. Belangrijker nog, de toevoeging van dit iconische modemerk aan het portfolio brengt ons verder op het gebied van onze belangrijkste prioriteiten, namelijk het volledig beheren van merken en hun licentie mogelijkheden en de verdere diversificatie van onze wereldwijde aanwezigheid.”

“Gedurende meer dan een decennium, waarvan veel jaren hand in hand met Karl, hebben we een gevarieerd modehuis opgebouwd met een sterk bedrijf waarvan we geloven dat deze continue en significante groei wacht,” aldus CEO van Karl Lagerfeld, Pier Paolo Righi, in het persbericht. “Karls originele visie voor het merk was om mensen overal ter wereld te inspireren om zijn universum in te stappen door middel van creativiteit en ik ben overtuigd dat hij trots zal zijn op hoe zijn visie en passie tot leven is gekomen.”

G-III Apparel maakte recentelijk nog een andere grote overname bekend. In het najaar van 2021 maakte de Amerikaanse groep bekend dat het het iconisch modehuis Sonia Rykiel in handen krijgt.