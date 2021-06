Iconix Brand Group wordt overgenomen en van de beurs gehaald

Iconix Brand Group wordt overgenomen door Iconix Acquisition Group, een dochterbedrijf van Lancer Capital, LLC. Als resultaat van deze overname zal Iconix Brand Group van de beurs gehaald worden en verder gaan als een privaat bedrijf, zo blijkt uit het persbericht.

De Amerikaanse modegroep wordt in zijn geheel plus schulden overgenomen voor 585 miljoen dollar, omgerekend zo’n 483 miljoen euro. CEO Bob Galvin van Iconix geeft aan dat de aankondiging van de overname volgt na een jaar lang diverse strategische alternatieven voor het bedrijf bekijken. “Na het nauwkeurig en uitgebreid bekijken van alle potentiele strategische alternatieve, heeft de directie besloten dat de transactie met Lancer de beste waarde voor de aandeelhouders zal genereren. We verwachten dat Iconix de merken zal blijven ontwikkelen en hun partners zal blijven ondersteunen,” aldus Galvin in het bericht.

Iconix Brand Group is het moederbedrijf van onder andere Umbro, Rocawear en Lee Cooper.