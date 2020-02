iDEAL domineert ook mobiel de online fashion markt

Uit cijfers van payment service provider Buckaroo blijkt dat iDEAL nog de meest gebruikte betaalmethode onder fashion webshops is. Ook landelijk is iDEAL het meest populair, zowel voor online aankopen als het online betalen van rekeningen, bevestigen cijfers van de Thuiswinkel Markt Monitor. Zelfs creditcardbetalingen, de internationale betaalmethode PayPal en de allernieuwste mobiele betaalmethode Apple Pay komen qua transactieaantallen niet in de buurt van iDEAL. Wat maakt deze Hollandse betaalmethode zo populair?

‘Fingerprint payment’

Een onderzoek door Youngworks in 2013 onder jongeren wees het al uit: betalen met je smartphone heeft de toekomst. Met name vanwege de fingerprint payment, aldus de geïnterviewden destijds. Want codes onthouden of “achter je desktop bankzaken regelen” vonden ze maar ouderwets. Nu ruim 7 jaar later kloppen deze beweringen meer dan ooit. Meer dan de helft van alle betalingen wordt met de smartphone gedaan. En dan met name iDEAL-betalingen. Je winkelwagentje afrekenen met een creditcard, PayPal-account of Apple Pay is onder Nederlanders bij lange na niet zo populair als iDEAL. Ook de meeste online modewinkels willen iDEAL voor hun webshop . En dat is best opmerkelijk, want iDEAL is één van de eerste -en dus oudste- online betaalmethodes in Nederland.

iDEAL: ontstaan en nu

iDEAL is in 2004 opgericht door ABN Amro, ING Bank, Postbank en Rabobank en in 2006 overgedragen aan Currence, een organisatie van acht Nederlandse banken. Zij zijn verantwoordelijk voor diverse nationale betaalproducten waaronder de acceptgiro, chipknip, PIN en iDEAL. Bij het tienjarig bestaan van iDEAL besloot Currence van koers te veranderen. De organisatie stelde zichzelf de vraag: hoe kunnen we ervoor zorgen dat iDEAL de komende tien jaar nog steeds dé meest gebruikte betaalmethode is? Het antwoord daarop klinkt wellicht wat tegenstrijdig, want er werd besloten om niet meer alleen te focussen op online betalen. Het stelde zichzelf het doel om de focus juist te verbreden en online, offline en mobiele betalingen te verbinden.

Onmisbaar in de checkout

Sinds 2019 kan iedereen gebruikmaken van iDEAL QR. Deze QR-code vormt een brug waardoor je betalingen vanaf een desktop, display of print (bijvoorbeeld vanaf een factuur) kunt afronden op je telefoon. De ontwikkelingen van iDEAL op gebied van mobiel betalen zorgen er vandaag de dag voor dat de Nederlandse online betaalmethode onmisbaar blijft in de checkout. Onlangs gepubliceerde cijfers van Currence wijzen uit dat er in 2019 maar liefst 667 miljoen betalingen met iDEAL zijn gedaan, een groei van 27 procent ten opzichte van 2018.

Bron: Currence, februari 2020

De ideale fashion betaalmethode?

Ook onder fashion webshops is iDEAL in Nederland nog steeds de meest gebruikte betaalwijze, blijkt uit onderzoek van payment service provider Buckaroo. Natuurlijk weegt het aanbod ook mee, want het spreekt voor zich dat als de modewebwinkel geen alternatieven voor iDEAL biedt dat deze ook niet kunnen worden gekozen door de consument. Webwinkels lijken altijd op zoek naar de ideale betaalmix voor de checkout. Zo bieden PayPal en creditcard betaalmogelijkheden de kans om de doelgroep en daarmee het bereik internationaal te vergroten. Nadeel is dat deze betaalmethoden vaak wel iets prijziger zijn voor de webwinkel. Beiden vragen namelijk een percentage over het aankoopbedrag, iDEAL als één van de weinige betaalmethoden niet. Een andere hamvraag op gebied van online betalen: geef je de consument de mogelijkheid tot achteraf betalen? Bijvoorbeeld via AfterPay? Een lastige afweging die gemakkelijker zou worden wanneer je het de consument misschien zelf zou vragen.

Werk je voor een fashion webshop? Denk na over je betaal strategie en zorg voor de ideale betaalmix. Tot die tijd is binnen Nederland iDEAL nog steeds dé safe choice voor zowel je online als mobiele checkout.