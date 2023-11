iDeal overgenomen door European Payments Initiative, gaat verder als Wero

Het Nederlandse betalingssysteem iDeal wordt overgenomen door European Payments Initiative (EPI) en krijgt daardoor een nieuwe naam: Wero, zo maakt EPI bekend in een persbericht. De overname is een mijlpaal voor EPI in het streven naar een eenduidig instant betaalsysteem. EPI neemt ook de Luxemburgse technologieleverancier Payconiq International over.

De overname van het Nederlandse online-betaalsysteem werd in april al aangekondigd. Nu hebben diverse instanties hun goedkeuring gegeven. Hoeveel geld EPI voor de overnames heeft neergelegd, wordt niet bekendgemaakt.

De afronding van de acquisities zorgt ervoor dat EPI kan beginnen met de voorbereiding van de uitrol van zijn betaaloplossing in België, Frankrijk en Duitsland, gevolgd door Nederland. Volgens EPI vertegenwoordigen deze landen meer dan de helft van alle girale betalingen in de eurozone. Nadat de betaaloplossing in deze landen uit is gerold, volgen later andere Europese landen.

EPI wil met Wero de manier waarop mensen betalen herdefiniëren en de gaten in het huidige betaling ecosysteem in Europa overbruggen, zo staat in het persbericht.

"Ik wil persoonlijk mijn dank uitspreken aan alle partijen die betrokken zijn bij deze belangrijke transacties. Ik bedank onze aandeelhouders voor hun voortdurende vertrouwen in de visie en missie van EPI en de relevante autoriteiten voor hun zorgvuldige beoordeling. Verder heet ik de medewerkers van iDeal en Payconiq International, die deel gaan uitmaken van de EPI familie, van harte welkom. Ik ben ervan overtuigd dat hun expertise en ervaring zeer waardevol zullen zijn voor het succes van EPI en haar betaaloplossing Wero", zegt Martina Weimert, Chief Executive Officer van EPI, in het persbericht.