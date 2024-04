Iets minder bedrijven failliet, maar stijgende trend van faillissementen houdt aan

Volgens het CBS zijn er 8 bedrijven minder failliet verklaard in maart, vergeleken met februari. Dat is een daling van 2 procent. Het aantal faillissementen kent sinds mei 2022 een stijgende lijn. Uit de cijfers blijkt dat de meeste faillissementen zijn uitgesproken in de sector handel.

In het eerste trimester van 2024 zijn ruim 46 procent meer bedrijven failliet verklaard dan in dezelfde periode een jaar eerder. Het aantal faillissementen schommelt al enige tijd. ‘Dalingen en stijgingen volgen elkaar snel op,’ benadrukt het CBS. Uit cijfers blijkt dat het aantal uitgesproken faillissementen in mei 2012 een hoogtepunt kende. Te weten: 911. Daarna nam het aantal faillissementen tot en met augustus 2017 af. Het bleek even vlak. Tot 2020, waar Nederland een uitzonderlijke stijging van faillissementen in het licht van de coronacrisis kende. Daarna is het aantal faillissementen snel afgenomen en bereikte het in augustus 2021 met een cijfer van 109 een minimum. Vanaf mei 2022 stijgt het aantal faillissementen.

Volgens het CBS zijn er, niet gecorrigeerd voor zittingsdagen, in maart 312 bedrijven en instellingen failliet verklaard. Van alle bedrijfstakken had de handel het grootste aantal faillissementen. Te weten: 57, wat overeenkomt met een daling van 12 procent in vergelijking met februari.