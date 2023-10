Illegale dataverzameling: UWV onderzoekt 460 afgesloten fraudezaken opnieuw

Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) heropent 460 afgesloten fraudezaken, omdat de een deel van die zaken rondgekomen zijn middels illegale gegevensverzameling van alle bezoekers op UWV-sites, zo schrijft de NOS. Het gaat om zaken waarbij een sanctie is opgelegd, zoals een boete, stopzetten van de uitkering of het gedeeltelijk of helemaal moeten terugbetalen.

Het UWV wilde eerst de zaken niet herzien, maar besluit nu toch de zaken te heropenen. Hierbij wordt bekeken of de gegevens die zijn gebruikt voor het onderzoek rechtmatig zijn verkregen, aldus een woordvoerder van het UWV aan de NOS. “Dat doen we mede naar aanleiding van gesprekken met het ministerie, advies van de Autoriteit Persoonsgegevens en vanwege de gelijke behandeling.” Het gaat hierbij om de gelijke behandeling van uitkeringsontvangers die wel of geen herziening hebben gevraagd.

Diverse uitkeringsontvangers kwamen zelf met het verzoek bij het UWV. Daarvan is één besluit al herzien en bleek dat illegale dataverzameling ‘zeer waarschijnlijk een substantiële rol’ speelde. Nu worden alle zaken opnieuw beoordeeld. Gedupeerden van de 460 zaken worden mogelijk benaderd.