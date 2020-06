IMF: schade coronacrisis loopt wereldwijd op tot 12 miljard dollar

Het IMF, Internationaal Monetair Fonds, verwacht dat de economische schade door de coronacrisis op ruim 12 miljard dollar uitkomt. Dit bedrag wordt gerekend over de schade in dit en volgend jaar. In euro komt het neer op 10,6 miljard euro.

De krimp van de economie wereldwijd schat het IMF nu op 5 procent. Dit is een grotere krimp dan in eerste instantie het fonds had verwacht. De verwachting voor de Nederlandse economie is ook naar beneden bijgesteld. IMF verwacht dat de economie met 7,7 procent zal krimpen dit jaar. Voor België is geen update over de verwachting. In april verwachtte het fonds een krimp van 6,9 procent in België.

In Nederland zou de economie volgend jaar met 5 procent herstellen, zo verwacht het IMF. In België zou het herstel op 4,6 procent liggen, zo werd in april gemeld.