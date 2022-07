IMK opent fonds voor garantstelling leningen Nederlandse MKB’ers

Het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK) lanceert een fonds van waaruit garantstelling geboden kan worden voor kleine en middelgrote ondernemingen (MKB’ers) die een bedrag willen lenen van de bank, zo meldt De Ondernemer. Het fonds is opgezet met behulp van zeven private financiers die elk 250.000 euro bijdragen. IMK zelf legt ook nog 250.000 in, waarmee het totaalbedrag op twee miljoen komt.

Michiel Hordijk, directeur van het IMK, deelt over de beslissing aan De Ondernemer: “De enorm grote groep kleine en middelgrote ondernemers in Nederland (...) komt slecht aan geleend kapitaal indien ze dat nodig hebben. Grotendeels omdat veel kredietverstrekkers en banken het begrip ‘levensvatbaarheid’ bij gesprekken over een lening veel te eng formuleren - daardoor vissen ze achter het net.”

Er is ook buiten IMK al langer een gesprek gaande over de mate waarin het MKB’ers bemoeilijkt wordt een lening te verkrijgen. Zo werd een motie door CDA-kamerlid Mustafa Amhaouch voor een zogenoemde ‘MKB-bank’ dat kleine en middelgrote bedrijven makkelijker toegang biedt tot financiering afgelopen april nog door een meerderheid van de kamer aangenomen. Volgens laatste updates van Samenwerkende Kredietunies, dat in gesprek ging met Mustafa Amhaouch, zijn de plannen momenteel nog in ontwikkeling.

Ook belangenorganisatie MKB Nederland gaf destijds aan al langer te pleiten voor een MKB-bank wegens de moeilijkheden voor MKB’ers om een lening te verkrijgen. Vergelijkbaar met het statement van IMK nu, deelden zij toen hun zorgen over hoe banken financieringsaanvragen van MKB’s vaak niet meer aannemen door het zware toezicht waaronder zij vallen.