Impact Hub lanceert pilot voor textielketens en rapport met visie op circulaire economie

Impact Hub Amsterdam lanceert, samen met Metabolic en Bankers without Boundaries, een pilot die de economie radicaal verandert van lineair naar circulair. Dat maakt Impact Hub Amsterdam bekend via LinkedIn.

Het project draagt de naam Circular Innovation Collective (CIC) en is gericht op de textiel waardeketens in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Het doel van de pilot is om de MRA te helpen het doel van 70 procent circulair textiel in 2030 te bereiken.

De lancering van het CIC gaat gepaard met het rapport ‘Visie voor een regeneratieve en circulaire textielindustrie’ dat is geschreven door Metabolic. Het CIC voerde een intensief onderzoek uit om de mogelijkheden van een versnelde transitie naar een circulaire waardeketen in de textielsector in kaart te brengen.