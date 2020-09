Impact pandemie op Tiffany’s is ‘genoeg reden’ voor LVMH om van deal af te zien

Het gevecht gaat verder: LVMH reageert opnieuw op de zaak die Tiffany&Co. heeft aangespannen. De twee luxebedrijven sloten vorig jaar een deal voor de overname van Tiffany’s maar sinds een paar weken geleden is die deal verzuurd. LVMH wil onder de deal uit, terwijl Tiffany’s de overname nu af wil dwingen via een rechtszaak. LVMH meldt nu in een persbericht dat het genoeg reden heeft om van de overeenkomst af te zien.

Zo heeft de pandemie een significant effect gehad op de resultaten van Tiffany’s wat geldt als een ‘material adverse effect’. Een specifieke clausule voor een dergelijk effect door een pandemie is niet opgenomen in de overeenkomst tussen Tiffany’s en LVMH. LVMH meldt dat andere overeenkomstdocumenten van andere bedrijven wel specifieke clausules heeft. Daarom ziet LVMH dit als een reden om de overeenkomst te ontbinden.

Ook heeft Tiffany’s volgens LVMH niet de normale manier van zakendoen voortgezet (een van de vereiste in de overeenkomst), wat dus nog een reden is om de overeenkomst te ontbinden. Het luxeconcern beschuldigde Tiffany&Co. al eerder van mismanagement mede omdat het bedrijf dividend heeft uitgekeerd terwijl de cashpositie verslechterde en het bedrijf verlies moest rapporteren.