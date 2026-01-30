Impulsaanpak winkelgebieden wordt doorgezet in nieuw coalitieakkoord

Het vrijdag gepresenteerde coalitieakkoord van de partijen D66, VVD en CDA bevat onder andere de voortzetting van de Impulsaanpak Winkelgebieden. De Impulsaanpak maakt het mogelijk voor gemeenten om subsidie te krijgen voor het verbeteren van winkelgebieden.

De subsidie werd geïntroduceerd in 2022 en er werd 100 miljoen euro uitgetrokken. Per aanvraagperiode verschilde de hoeveelheid geld die werd uitgedeeld. Hoewel de vier aanvraagperiodes al afgelopen waren, werd afgelopen december 6 miljoen euro extra uitgetrokken voor de Impulsaanpak Winkelgbieden. De projecten in de drie gemeenten voldeden aan alle eisen voor het Programma Impulsaanpak Winkelgebieden, maar er was niet genoeg budget om alle projecten de gevraagde financiering toe te kennen. Er is nu ruimte gemaakt in de begroting van het ministerie om de gemeenten alsnog tegemoet te komen. Het werd verstrekt aan de gemeente Groningen, gemeente Land van Cuijk en gemeente Zwolle.

Brancheorganisatie INretail reageert enthousiast op het behoud van de subsidie. “Dat de Impulsaanpak Winkelgebieden blijft bestaan, vindt INretail heel goed nieuws omdat met deze rijksbijdrage in heel Nederland projecten kunnen starten die naast duizenden nieuwe woningen ook vitale en toekomstbestendige centrumgebieden opleveren”, aldus de organisatie.