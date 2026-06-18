In 5 stappen naar een schaalbaar Digital Product Passport

De modesector staat aan de vooravond van een grote transitie. Met de komst van het Digitaal Product Paspoort (DPP) – dat voor textiel, mode en modeaccessoires in 2029 verplicht wordt binnen de Europese Ecodesign-verordening (ESPR) – wordt transparantie in de keten geen keuze meer, maar een vereiste. Tegelijk biedt het DPP juist kansen: van sterkere merkpositionering tot nieuwe circulaire businessmodellen. De vraag is niet óf bedrijven aan de slag moeten, maar hoe.

Een praktisch vijfstappenplan laat zien hoe je vandaag al kunt beginnen én opschalen.

Stap 1: Bepaal je doel en scope

Start met de vraag: wat wil je bereiken met het DPP? Gaat het alleen om voldoen aan wetgeving, of juist ook om nieuwe circulaire businessmodellen? Bepaal voor welke producten je begint en in welk deel van de keten je instapt – van grondstof tot recycling. Een scherpe scope zorgt voor focus en versnelt de eerste resultaten.

Stap 2: Stel het juiste team samen

Een DPP raakt de hele organisatie én de keten. Van productontwikkeling, marketing en IT tot supply chain partners en recyclers: iedereen speelt een rol. Betrek daarom zowel interne als externe stakeholders om data te verzamelen, te verrijken en te gebruiken.

Stap 3: Breng je data in kaart

De kern van het DPP is data. Denk aan informatie over materialen, herkomst, onderhoud, reparatie en recycling. In de textielsector gaat het bijvoorbeeld om vezelsamenstelling, productielocaties en milieu- impactcijfers. Ondanks dat de vereisten voor de benodigde data vanuit de EU (Delegated Acts) er nog niet zijn, kun je nu al beginnen met het in kaart brengen van welke data je al hebt en hoe je die kunt verrijken met data uit de keten.

Stap 4: Kies een toekomstbestendige data-architectuur

Hier komt de sleutel tot schaalbaarheid in beeld. Bedrijven doen er goed aan bestaande systemen zoals PIM- en ERP-oplossingen te benutten en aan te sluiten op al breed gebruikte en gestandaardiseerde data- uitwisseling.

Door gebruik te maken van wereldwijde GS1 standaarden – zoals de GTIN (EAN) voor unieke productidentificatie en de QR Code met GS1 Digital Link om het paspoort te ontsluiten – wordt productinformatie toegankelijk, uitwisselbaar en bruikbaar voor de keten. Dit vormt de ‘taal’ waarmee systemen met elkaar communiceren en maakt het mogelijk om DPP-data efficiënt te delen tussen merken, retailers en recyclers.

Jeanet van der Stoel, sectorlead Textile & Apparel bij GS1 Nederland: “Ondanks dat het nog niet bekend is wat de inhoud moet zijn van een DPP, is het vanuit Europese wetgeving nu wel bekend hoe zo’n paspoort technisch moet worden ingericht. De eerste Europese normen voor het DPP die nu zijn gepubliceerd beschrijven de basis voor o.a. productidentificatie en gegevensuitwisseling. Hierdoor is nu duidelijke dat o.a. de GTIN en de QR Code powered by GS1 met GS1 Digital Link aansluiten op het Europese toegestane technische kader.”

Stap 5: Schaal op

Na de eerste pilots ligt de uitdaging in opschalen. Voor textiel-en modebedrijven met duizenden producten betekent dit: data automatiseren, systemen koppelen en ketenpartners aansluiten. Alleen zo ontstaat een werkbaar en toekomstbestendig DPP-ecosysteem.

Geen reden meer om af te wachten

Voor de textiel- en modesector is het duidelijk: de techniek en bouwblokken zijn er al. Wie nu start, bouwt niet alleen aan compliance, maar ook aan transparantie, circulariteit en concurrentievoordeel.

Bekijk de GS1 website over de rol van GS1 voor een DPP en het volledige stappenplan.