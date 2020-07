In beeld: ONLY PLAY lanceert GIRLS-sportcollectie

ONLY PLAY breidt haar collecties uit en lanceert nu ook een GIRLS-collectie. De sportlijn, die vanaf januari 2021 verkrijgbaar is, is speciaal voor meisjes om hun favoriete sport te beoefenen, van dansen tot gymnastiek. Deze ‘mini me’ collectie is ontworpen om jonge actievelingen aan te moedigen meer te bewegen en te laten genieten van sport.

De GIRLS-collectie is een mooie combinatie van training en vrijetijdskleding en is te verdelen in drie concepten: soft training, hard training en vrije tijd. De veelzijdige mix van kleuren zorgen voor een sprekende collectie en zijn zo gekozen dat de concepten onderling met elkaar te combineren zijn. Zo vind je in de eerste drop (januari) een combinatie van neon oranje, zwart en mintgroen, in de tweede drop (februari) komen roze, bordeauxrood en warme aardetinten terug, en in de derde drop (maart) speelt slangenprint de hoofdrol gecombineerd met neon oranje, zwart en wit. Maten variëren van 122/128 t/m 158/164.

ONLY PLAY Girls is nu beschikbaar voor inkoop. Voor meer informatie neemt u contact op met Jenny Grutters via +316 13135737 of jenny.grutters@bestseller.com.

Over ONLY PLAY

ONLY PLAY is opgericht in 2006 en heeft als missie om sportkleding aan te bieden die perfect samengaan met de modetrends. De collecties zijn gericht op zowel training als vrije tijd en zijn voorzien van de hoogste functionaliteit en geweldige kwaliteit verrijkt met vrouwelijke details. Door de mix van de laatste mode- en sportkledingtrends is de sportkleding ONLY PLAY fun en feminine voor een eerlijke prijs.

ONLY PLAY is onderdeel van BESTSELLER, dat zich al jaren mag rekenen tot een van de grootste modebedrijven ter wereld. Het Deense familiebedrijf heeft inmiddels meer dan 20 succesvolle individuele modemerken die bestaan uit kleding en -accessoires voor vrouwen, mannen, tieners en kinderen.